Apple aktualizuje iPhone’y. Nowy iOS 26.0.1 bez czarnych skrzynek
Po kilku tygodniach spekulacji Apple wydało dziś aktualizację iOS 26.0.1, przeznaczoną dla iPhone'ów od serii 11 wzwyż. Nowy soft naprawia najważniejsze błędy wprowadzone wraz z debiutującym iOS 26.
Wersja iOS 26.0.1 usuwa kilka irytujących problemów, w tym błąd związany z bardzo nietypowym działaniem aparatów iPhone’a 17 Pro Max oraz w modelu iPhone Air. Chodziło o sytuację, gdy w sztucznym oświetleniu smartfony zaciemniały cześć obrazu. Błąd ten wykrył jeden z amerykańskich dziennikarzy, który robił nowymi telefonami Apple zdjęcia na koncercie, a później odkrył na nich obszary, wyglądające jak czarne skrzynki.
Według Apple bug występował rzadko i w specyficznej sytuacji, gdy bardzo jasne oświetlenie LED wpadało bezpośrednio w obiektyw. Ostatecznie jednak firma zidentyfikowała źródło problemu i wprowadziła poprawkę właśnie w iOS 26.0.1.
Aktualizacja eliminuje również błąd, który powodował brak możliwości pobierania modeli Apple Intelligence oraz wyszukiwania w aplikacji Kalendarz na iPhone’ach 17, iPhone Air i iPhone’ach 17 Pro. Jedną z ważniejszych poprawek jest usunięcie błędów powodujących losowe rozłączanie z Wi-Fi i Bluetooth oraz trudności z połączeniem z siecią komórkową, co dotyczyło użytkowników, którzy dokonali aktualizacji starszego systemu do iOS 26. Dodatkowo aktualizacja likwiduje problem pustych ikon aplikacji po nałożeniu własnego koloru czy problemy z funkcją VoiceOver.
Aby zainstalować iOS 26.0.1 na kompatybilnym iPhonie, należy przejść do Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia. Aktualizacja iOS 26.0.1 oraz iPadOS 26.0.1 wraz z poprawkami bezpieczeństwa są dostępne dla wspieranych urządzeń: iPhone 11 i nowsze, iPad Pro 12,9 cala 3. generacji i nowsze, iPad Pro 11 cali 1. generacji i nowsze, iPad Air 3. generacji i nowsze, iPad 8. generacji i nowsze oraz iPad mini 5. generacji i nowsze.