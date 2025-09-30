Apple aktualizuje iPhone’y. Nowy iOS 26.0.1 bez czarnych skrzynek

Wersja iOS 26.0.1 usuwa kilka irytujących problemów, w tym błąd związany z bardzo nietypowym działaniem aparatów iPhone’a 17 Pro Max oraz w modelu iPhone Air. Chodziło o sytuację, gdy w sztucznym oświetleniu smartfony zaciemniały cześć obrazu. Błąd ten wykrył jeden z amerykańskich dziennikarzy, który robił nowymi telefonami Apple zdjęcia na koncercie, a później odkrył na nich obszary, wyglądające jak czarne skrzynki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zdjęcie: Henry Casey, CNN

Według Apple bug występował rzadko i w specyficznej sytuacji, gdy bardzo jasne oświetlenie LED wpadało bezpośrednio w obiektyw. Ostatecznie jednak firma zidentyfikowała źródło problemu i wprowadziła poprawkę właśnie w iOS 26.0.1.

Aktualizacja eliminuje również błąd, który powodował brak możliwości pobierania modeli Apple Intelligence oraz wyszukiwania w aplikacji Kalendarz na iPhone’ach 17, iPhone Air i iPhone’ach 17 Pro. Jedną z ważniejszych poprawek jest usunięcie błędów powodujących losowe rozłączanie z Wi-Fi i Bluetooth oraz trudności z połączeniem z siecią komórkową, co dotyczyło użytkowników, którzy dokonali aktualizacji starszego systemu do iOS 26. Dodatkowo aktualizacja likwiduje problem pustych ikon aplikacji po nałożeniu własnego koloru czy problemy z funkcją VoiceOver.