UK skonfiskowało 5,5 mld funtów w BTC i to wszystko od jednej osoby

Wszystko zaczęło się w Chinach, gdzie Zhimin Qian, znana także jako Yadi Zhang rozpoczęła budowę potężnej piramidy finansowej. Obiecywała ona stopę zwrotu na poziomie 100-300% na inwestycjach w kryptowaluty, a obywatele Państwa Środka dość tłumnie jej wierzyli. Mowa tu około 128 tysiącach ofiar, które wpłaciły jej łącznie około 40 miliardów juanów. Jednak jej proceder upadł w 2017 roku. Wtedy też wszystkie wyłudzone pieniądze wymieniła na BTC i uciekła z kraju.

Dalsza część tekstu pod wideo

UK konfiskuje 5,5 mld funtów w BTC

Uciekła do Wielkiej Brytanii, co z perspektywy czasu okazało się błędne. Kobieta próbowała wyprać pieniądze, inwestując je w nieruchomości. Jednak w 2018 roku policja wszczęła wobec niej śledztwo i skonfiskowała 61 tysięcy BTC wartych wtedy setki milionów funtów. Kobieta przyznała się do winy i została skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia. Natomiast dzięki stale rosnącej wartości BTC skonfiskowana kwota urosła do 5,5 mld funtów, czyli niemal 27 mld PLN.