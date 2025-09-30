Kardynalny błąd w rozmowie telefonicznej. Polak stracił 600 tys. zł
Mieszkaniec Kołobrzegu stracił ponad 600 tys. zł. Dał się naciągnąć na znaną, ale — jak się okazuje — wciąż skuteczną metodę przestępców.
Oszustwa internetowe, chociaż trąbi się o nich na prawo i lewo, wciąż pozostają niezwykle skuteczne. Sam raz otrzymałem podejrzany telefon i wprost zapytałem mojego rozmówcę, jak dużo osób nabiera się na ich metody. Odpowiedział mi tylko, że "niestety dużo" i zakończył połączenie. Niestety, mieszkaniec Kołobrzegu nie był równie uważny.
Stracił 600 tys. zł
Historia jest podobna do wielu innych, a pomimo tego miała nieszczęśliwe zakończenie, przynajmniej dla głównego zainteresowanego. Mężczyzna został skuszony niewiarygodnymi zyskami na nieznanej platformie inwestycyjnej. Nie tylko przelał na nią pieniądze, ale — widząc fałszywie rosnącą kwotę na koncie — zdecydował się też na zainstalowanie specjalnej aplikacji. To był duży błąd.
Aplikacja okazała się furtką dla przestępców do konta bankowego mężczyzny. W wyniku oszustwa stracił on aż 157 tys. euro, czyli ponad 600 tys. zł. Dopiero po tym zgłosił się na policję, ale nie ma co się oszukiwać, szanse na odzyskanie pieniędzy są minimalne.
Nigdy nie powierzaj swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Dokładnie sprawdzaj firmy i platformy inwestycyjne. Nie instaluj na prośbę „doradców” żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki i pewny zysk.