Kardynalny błąd w rozmowie telefonicznej. Polak stracił 600 tys. zł

Oszustwa internetowe, chociaż trąbi się o nich na prawo i lewo, wciąż pozostają niezwykle skuteczne. Sam raz otrzymałem podejrzany telefon i wprost zapytałem mojego rozmówcę, jak dużo osób nabiera się na ich metody. Odpowiedział mi tylko, że "niestety dużo" i zakończył połączenie. Niestety, mieszkaniec Kołobrzegu nie był równie uważny.

Dalsza część tekstu pod wideo

Stracił 600 tys. zł

Historia jest podobna do wielu innych, a pomimo tego miała nieszczęśliwe zakończenie, przynajmniej dla głównego zainteresowanego. Mężczyzna został skuszony niewiarygodnymi zyskami na nieznanej platformie inwestycyjnej. Nie tylko przelał na nią pieniądze, ale — widząc fałszywie rosnącą kwotę na koncie — zdecydował się też na zainstalowanie specjalnej aplikacji. To był duży błąd.

Aplikacja okazała się furtką dla przestępców do konta bankowego mężczyzny. W wyniku oszustwa stracił on aż 157 tys. euro, czyli ponad 600 tys. zł. Dopiero po tym zgłosił się na policję, ale nie ma co się oszukiwać, szanse na odzyskanie pieniędzy są minimalne.