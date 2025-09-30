Płatności bezgotówkowe

ING Bank Śląski: utrudnienia w korzystaniu z kart. Od 2 października

Banki o wszelkich niedostępnościach lub utrudnieniach z korzystania z kart informują z odpowiednim wyprzedzeniem. Teraz przyszła kolej na komunikat od ING Banku Śląskiego. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:59
0
ING informuje o nadchodzących utrudnieniach

Bank zapowiada nadchodzące prace serwisowe oraz, co za tym idzie, utrudnienia w korzystaniu z kart. Trudności możemy spodziewać się już pod koniec tygodnia, w czwartek. Warto zanotować, że będą one tuż przed samym weekendem, nie zaś jak to najczęściej bywa - w weekend. Pierwsze trudności napotkamy już w czwartkową noc, 2/3 października. 

Komunikat banku jest dość zwięzły, ale warto się z nim zapoznać właśnie teraz, po to aby uniknąć stresowych sytuacji. 

W nocy z czwartku na piątek (2/3 października) od 23:00 do 6:00, oraz w nocy z piątku na sobotę (3/4 października) od 00:00 do 6:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business.

czytamy w komunikacie banku ING. 

Co konkretnie nie będzie działało?

Bank uprzedza klientów, że nie będą mogli w czasie przerwy aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać, ani nadawać kodów PIN. Nie będzie także możliwe zamówienie nowych kart płatniczych, ani przypisanie kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile. We wspomnianych godzinach, nie będzie także można dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Google Pay i Garmin Pay). Nie będzie możliwe także wykonywanie operacji na rachunku kart kredytowych, nie będą także działały pożyczki oraz procesy sprzedażowe na rachunkach.

Dodatkowo, mogą pojawić się także problemy w transakcjach kartami płatniczymi w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych. Bank zapewnia jednak, że transakcje Blik będą działały normalnie.  

telepolis
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: ing.pl