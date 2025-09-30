T-Mobile zmienił aplikację. Zaktualizuj, by zobaczyć co nowego

Odświeżony wygląd, nowa nawigacja i dostępność – to trzy najważniejsze cechy nowej odsłony Mój T-Mobile, wymieniane przez operatora. Zmieniła się przede wszystkim strona główna aplikacji. Teraz została podzielona na trzy intuicyjne sekcje: Usługi mobilne, Światłowód i Telewizja. Dolne menu aplikacji zawiera cztery zakładki: Start, Moments, Magenta AI oraz Pomoc. Operator przekonuje, że dzięki nowej strukturze poruszanie się po aplikacji jest jeszcze prostsze.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy layout to lepszy kontrast, większa czcionka, możliwość ustawienia widoku poziomego, przyjazne ikony i skróty do najczęściej używanych funkcji. Pojawiły się także notyfikacje z najważniejszymi informacjami i bardziej widoczne powiadomienia. Co ważne, zadbaliśmy o to, by każda zmiana była nie tylko estetyczna, ale przede wszystkim funkcjonalna – zachwala T-Mobile.

Na tym nie koniec. Jak podkreśla magentowy operator, nowa wersja aplikacji została zaprojektowana z myślą o wszystkich użytkownikach. T-Mobile wdrożył zmiany zgodne z przepisami Polskiego Aktu o Dostępności, będącego krajową implementacją unijnej dyrektywy – Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA). Jego celem jest ujednolicenie standardów, które umożliwią korzystanie z produktów i usług cyfrowych wszystkim obywatelom Unii Europejskiej.

T-Mobile przekonuje, że w nowej odsłonie aplikacji podział informacji jest bardziej czytelny, a interaktywne elementy ułatwiają nawigację i przechodzenie pomiędzy tabami. Operator wprowadził też możliwość zwijania wybranych usług, dzięki czemu całość ma być nie tylko bardziej przejrzysta, ale też dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika.