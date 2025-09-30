T-Mobile zmienił aplikację. Zaktualizuj, by zobaczyć co nowego
T-Mobile przedstawił nową wersję aplikacji dla klientów sieci – Mój T-Mobile. Operator przekonuje, że teraz apka jest bardziej intuicyjna, bardziej przyjazna i dopasowana do użytkowników.
Odświeżony wygląd, nowa nawigacja i dostępność – to trzy najważniejsze cechy nowej odsłony Mój T-Mobile, wymieniane przez operatora. Zmieniła się przede wszystkim strona główna aplikacji. Teraz została podzielona na trzy intuicyjne sekcje: Usługi mobilne, Światłowód i Telewizja. Dolne menu aplikacji zawiera cztery zakładki: Start, Moments, Magenta AI oraz Pomoc. Operator przekonuje, że dzięki nowej strukturze poruszanie się po aplikacji jest jeszcze prostsze.
Nowy layout to lepszy kontrast, większa czcionka, możliwość ustawienia widoku poziomego, przyjazne ikony i skróty do najczęściej używanych funkcji. Pojawiły się także notyfikacje z najważniejszymi informacjami i bardziej widoczne powiadomienia. Co ważne, zadbaliśmy o to, by każda zmiana była nie tylko estetyczna, ale przede wszystkim funkcjonalna
Na tym nie koniec. Jak podkreśla magentowy operator, nowa wersja aplikacji została zaprojektowana z myślą o wszystkich użytkownikach. T-Mobile wdrożył zmiany zgodne z przepisami Polskiego Aktu o Dostępności, będącego krajową implementacją unijnej dyrektywy – Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA). Jego celem jest ujednolicenie standardów, które umożliwią korzystanie z produktów i usług cyfrowych wszystkim obywatelom Unii Europejskiej.
T-Mobile przekonuje, że w nowej odsłonie aplikacji podział informacji jest bardziej czytelny, a interaktywne elementy ułatwiają nawigację i przechodzenie pomiędzy tabami. Operator wprowadził też możliwość zwijania wybranych usług, dzięki czemu całość ma być nie tylko bardziej przejrzysta, ale też dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Od prawie 7 lat aplikacja „Mój T‑Mobile” wspiera naszych klientów w codziennych sprawach. To tu można szybko i wygodnie opłacić fakturę, przedłużyć umowę czy zarejestrować i doładować numer na kartę. W aplikacji znajdziesz również pomoc online, zarządzanie Wi‑Fi i możliwość zakupu usług dodatkowych