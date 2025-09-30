Aplikacje

T-Mobile zmienił aplikację. Zaktualizuj, by zobaczyć co nowego

T-Mobile przedstawił nową wersję aplikacji dla klientów sieci – Mój T-Mobile. Operator przekonuje, że teraz apka jest bardziej intuicyjna, bardziej przyjazna i dopasowana do użytkowników.    

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:19
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile zmienił aplikację. Zaktualizuj, by zobaczyć co nowego

Odświeżony wygląd, nowa nawigacja i dostępność – to trzy najważniejsze cechy nowej odsłony Mój T-Mobile, wymieniane przez operatora. Zmieniła się przede wszystkim strona główna aplikacji. Teraz została podzielona na trzy intuicyjne sekcje: Usługi mobilne, Światłowód i Telewizja. Dolne menu aplikacji zawiera cztery zakładki: Start, Moments, Magenta AI oraz Pomoc. Operator przekonuje, że dzięki nowej strukturze poruszanie się po aplikacji jest jeszcze prostsze.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy layout to lepszy kontrast, większa czcionka, możliwość ustawienia widoku poziomego, przyjazne ikony i skróty do najczęściej używanych funkcji. Pojawiły się także notyfikacje z najważniejszymi informacjami i bardziej widoczne powiadomienia. Co ważne, zadbaliśmy o to, by każda zmiana była nie tylko estetyczna, ale przede wszystkim funkcjonalna

– zachwala T-Mobile.

Na tym nie koniec. Jak podkreśla magentowy operator, nowa wersja aplikacji została zaprojektowana z myślą o wszystkich użytkownikach. T-Mobile wdrożył zmiany zgodne z przepisami Polskiego Aktu o Dostępności, będącego krajową implementacją unijnej dyrektywy – Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA). Jego celem jest ujednolicenie standardów, które umożliwią korzystanie z produktów i usług cyfrowych wszystkim obywatelom Unii Europejskiej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/512GB 6.7" 120Hz Biały SM-S731
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/512GB 6.7" 120Hz Biały SM-S731
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25+ 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Granatowy SM-S936
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25+ 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Granatowy SM-S936
0 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4699 zł
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Błękitny
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Błękitny
0 zł
5299 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299 zł
Advertisement
T-Mobile zmienił aplikację. Zaktualizuj, by zobaczyć co nowego

T-Mobile przekonuje, że w nowej odsłonie aplikacji podział informacji jest bardziej czytelny, a interaktywne elementy ułatwiają nawigację i przechodzenie pomiędzy tabami. Operator wprowadził też możliwość zwijania wybranych usług, dzięki czemu całość ma być nie tylko bardziej przejrzysta, ale też dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Od prawie 7 lat aplikacja „Mój T‑Mobile” wspiera naszych klientów w codziennych sprawach. To tu można szybko i wygodnie opłacić fakturę, przedłużyć umowę czy zarejestrować i doładować numer na kartę. W aplikacji znajdziesz również pomoc online, zarządzanie Wi‑Fi i możliwość zakupu usług dodatkowych

– zachwala swoją apkę T-Mobile.
Image
telepolis
T-Mobile Mój T-Mobile Mój T‑Mobile nowa wersja
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile