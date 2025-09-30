Mandat dla samochodu autonomicznego. Policja w kropce

Mandat a pojazd autonomiczny

Funkcjonariusze byli niesamowicie zaskoczeni, kiedy zatrzymali autonomiczną taksówkę Waymo za wykonanie nielegalnego skrętu, a następnie nie znaleźli w niej żadnego kierowcy, któremy by mogli wręczyć mandat.

Do zdarzenia doszło w San Bruno, gdzie policja ustawiła punkt kontrolny, w celu wyłapywania nietrzeźwych kierowców. W momencie, kiedy samochody ustawiły się w kolejce, nagle jeden z nich - autonomiczny Waymo - wykonał nielegalny nawrót i zaczął odjeżdżać.

Nie ma kierowcy, nie ma mandatu

Dopiero w momencie, kiedy policjanci włączyli światła - Waymo automatycznie zatrzymało się ( tak właśnie swoje robotaksówki uczy operator ). Jednak policjanci, którzy ścigali pojazd nie mogli wystawić mandatu, ponieważ w robotaksówce nikogo nie było.

Ponieważ nie było kierowcy, nie można było wystawić mandatu. W naszych rejestrach nie ma rubryki "robot". Mamy nadzieję, że przeprogramowanie zapobiegnie dalszym nielegalnym manewrom. To było pierwsze tego typu zdarzenie, z jakim mieli do czynienia nasi policjanci. napisał Departament Policji San Bruno na swoim profilu na Facebooku.

Policja przyznała, że na ten moment nie posiada uprawnień, aby wystawić mandat operatorowi pojazdu. Ale trwają prace nad zmianami, które wkrótce mają to umożliwić.