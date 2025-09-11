Znana marka samochodowa przyznaje: hakerzy ukradli dane

Wstrzymano produkcję, a pracowników odesłano do domów

Firma Jaguar Land Rover twierdzi, że w wyniku cyberataku, który wstrzymał produkcję samochodów oraz zmusił producenta do odesłania pracowników do domów, mogła zostać skradziona część danych firmy. Linie produkcyjne w wielu fabrykach na całym świecie stoją bezczynnie od początku ubiegłego tygodnia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Firma ta należy do indyjskiego Tata Motors i początkowo zaprzeczała, aby mogło dojść do jakiegokolwiek, nawet najmniejszego wycieku danych. Niestety, teraz - 11 dni po ataku - zmieniła zdanie.

Firma otwarcie przyznaje, że w wyniku ataku niektóre dane zostały naruszone, ale póki co nie ujawniła informacji kogo dokładnie dotyczyły te wycieki. Nie wiemy zatem czy chodzi o dane klientów, dostawców, czy też samej firmy JLR.

Wszyscy czekają na wznowienie działalności zakładów i najprawdopodobniej stanie się to jeszcze dzisiaj. Firma bowiem nie może pozwolić sobie na dalsze straty. Na całym świecie wstrzymano produkcję, a przypomnijmy, że fabryka produkowała około 1000 pojazdów dziennie.