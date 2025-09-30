Plus sypie gigabajtami. Zobacz, jak odebrać darmową paczkę
Plus świętuje brązowy medal polskiej reprezentacji na siatkarskich Mistrzostwach Świata i zgodnie ze swoimi zapowiedziami, rozdaje 25 GB internetu. Na zgarnięcie bonusu jest cały miesiąc, nie trzeba się więc bardzo spieszyć.
Zielony operator już kilka dni temu zapowiadał, że szykuje dla klientów niespodziankę związaną z siatkarskimi Mistrzostwami Świata. Wtedy jednak Plus nie ujawnił jeszcze wszystkich szczegółów.
Z dumą i podziwem dla siatkarskiego kunsztu biało-czerwonych świętujemy brązowy medal zdobyty przez reprezentację Polski na Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Filipiny 2025. W geście uznania dla emocji, jakie dostarczyli nam zawodnicy, Plus przygotował specjalną promocję, 25 GB internetu dla swoich klientów
Polscy siatkarze po trzech zwycięstwach w fazie grupowej z Rumunią, Katarem i Holandią awansowali do fazy pucharowej ze stratą tylko jednego seta. Ćwierćfinał z Turcją zakończył się zwycięstwem 3:0. W półfinałe z Włochami polscy siatkarze musieli uznać wyższość późniejszych mistrzów. W meczu o brąz Polacy pokonali Czechów 3:1 i stanęli na podium turnieju.
Jak odebrać Mistrzowskie 25 GB?
Wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści 25GB pod numer 80282. Pakiet zostanie aktywowany w ciągu 3 dni. Promocja obowiązuje do 31 października 2025 roku i jest dostępna dla klientów Plusa (abonament, mix i na kartę) oraz użytkowników oferty Plush. Wyjątek stanowią oferty Plus Internet Stacjonarny, gdzie prezent nie jest dostępny.
Z bonusowych gigabajtów można skorzystać wyłącznie na terenie Polski, paczka nie działa w roamingu i nie obejmuje transmisji danych dla wiadomości MMS. Co ważne, abonent, który ma aktywne inne pakiety internetowe, będzie korzystał w pierwszej kolejności z pakietu Mistrzowskiego 25GB.
Szczegóły promocji są dostępne na stronie https://www.plus.pl/siatkowka i w regulaminie.