Plus sypie gigabajtami. Zobacz, jak odebrać darmową paczkę

Zielony operator już kilka dni temu zapowiadał, że szykuje dla klientów niespodziankę związaną z siatkarskimi Mistrzostwami Świata. Wtedy jednak Plus nie ujawnił jeszcze wszystkich szczegółów.

Z dumą i podziwem dla siatkarskiego kunsztu biało-czerwonych świętujemy brązowy medal zdobyty przez reprezentację Polski na Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Filipiny 2025. W geście uznania dla emocji, jakie dostarczyli nam zawodnicy, Plus przygotował specjalną promocję, 25 GB internetu dla swoich klientów – wyjaśnia teraz operator.

Polscy siatkarze po trzech zwycięstwach w fazie grupowej z Rumunią, Katarem i Holandią awansowali do fazy pucharowej ze stratą tylko jednego seta. Ćwierćfinał z Turcją zakończył się zwycięstwem 3:0. W półfinałe z Włochami polscy siatkarze musieli uznać wyższość późniejszych mistrzów. W meczu o brąz Polacy pokonali Czechów 3:1 i stanęli na podium turnieju.

Jak odebrać Mistrzowskie 25 GB?

Wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści 25GB pod numer 80282. Pakiet zostanie aktywowany w ciągu 3 dni. Promocja obowiązuje do 31 października 2025 roku i jest dostępna dla klientów Plusa (abonament, mix i na kartę) oraz użytkowników oferty Plush. Wyjątek stanowią oferty Plus Internet Stacjonarny, gdzie prezent nie jest dostępny.

Z bonusowych gigabajtów można skorzystać wyłącznie na terenie Polski, paczka nie działa w roamingu i nie obejmuje transmisji danych dla wiadomości MMS. Co ważne, abonent, który ma aktywne inne pakiety internetowe, będzie korzystał w pierwszej kolejności z pakietu Mistrzowskiego 25GB.