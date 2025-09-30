Wiadomości

Plus sypie gigabajtami. Zobacz, jak odebrać darmową paczkę

Plus świętuje brązowy medal polskiej reprezentacji na siatkarskich Mistrzostwach Świata i zgodnie ze swoimi zapowiedziami, rozdaje 25 GB internetu. Na zgarnięcie bonusu jest cały miesiąc, nie trzeba się więc bardzo spieszyć. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:31
5
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Plus sypie gigabajtami. Zobacz, jak odebrać darmową paczkę

Zielony operator już kilka dni temu zapowiadał, że szykuje dla klientów niespodziankę związaną z siatkarskimi Mistrzostwami Świata. Wtedy jednak Plus nie ujawnił jeszcze wszystkich szczegółów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z dumą i podziwem dla siatkarskiego kunsztu biało-czerwonych świętujemy brązowy medal zdobyty przez reprezentację Polski na Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Filipiny 2025. W geście uznania dla emocji, jakie dostarczyli nam zawodnicy, Plus przygotował specjalną promocję, 25 GB internetu dla swoich klientów

– wyjaśnia teraz operator.

Polscy siatkarze po trzech zwycięstwach w fazie grupowej z Rumunią, Katarem i Holandią awansowali do fazy pucharowej ze stratą tylko jednego seta. Ćwierćfinał z Turcją zakończył się zwycięstwem 3:0. W półfinałe z Włochami polscy siatkarze musieli uznać wyższość późniejszych mistrzów. W meczu o brąz Polacy pokonali Czechów 3:1 i stanęli na podium turnieju.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon TCL 4042S Szary
Telefon TCL 4042S Szary
0 zł
179 zł - najniższa cena
Kup teraz 179 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 1TB 6.9" 120Hz Tytan czarny
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 1TB 6.9" 120Hz Tytan czarny
0 zł
7999 zł - najniższa cena
Kup teraz 7999 zł
Smartfon DOOGEE Fire 7 5G 4/256GB 6.6" 90Hz Pomarańczowy
Smartfon DOOGEE Fire 7 5G 4/256GB 6.6" 90Hz Pomarańczowy
-60 zł
949.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 889.99 zł
Advertisement

Jak odebrać Mistrzowskie 25 GB? 

Wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści 25GB pod numer 80282. Pakiet zostanie aktywowany w ciągu 3 dni. Promocja obowiązuje do 31 października 2025 roku i jest dostępna dla klientów Plusa (abonament, mix i na kartę) oraz użytkowników oferty Plush. Wyjątek stanowią oferty Plus Internet Stacjonarny, gdzie prezent nie jest dostępny.

Plus sypie gigabajtami. Zobacz, jak odebrać darmową paczkę

Z bonusowych gigabajtów można skorzystać wyłącznie na terenie Polski, paczka nie działa w roamingu i nie obejmuje transmisji danych dla wiadomości MMS. Co ważne, abonent, który ma aktywne inne pakiety internetowe, będzie korzystał w pierwszej kolejności z pakietu Mistrzowskiego 25GB.

Szczegóły promocji są dostępne na stronie https://www.plus.pl/siatkowka i w regulaminie.

Image
telepolis
plus Polska Siatkówka Siatkarskie Mistrzostwa Świata 25 GB Mistrzowskie 25 GB
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus