Vectra odpaliła bombę. Liga Mistrzów i cały sport przez rok za 0 zł

Ruszyła piłkarska Liga Mistrzów, a kibice szukają najlepszych ofert, by oglądać mecze. Vectra właśnie rzuciła na stół bardzo mocne karty.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:13
Vectra odpaliła bombę. Liga Mistrzów i cały sport przez rok za 0 zł

Nowy sezon UEFA Champions League 2025/2026 nabiera tempa. Już za chwilę druga kolejka fazy ligowej, a w niej hitowe starcie FC Barcelony z Borussią Dortmund (1 października). Na tę okazję Vectra przygotowała specjalną ofertę, w sam raz dla kibiców.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sport za darmo przez cały rok

Główną i najmocniejszą propozycją Vectry jest oferta, w której cały pakiet sportowy można mieć za darmo przez 12 miesięcy. Może to być świetna propozycja dla nowych klientów, którzy zdecydują się na Internet światłowodowy (do 300 Mb/s) i pakiet TV Złoty. W ramach umowy na 23 miesiące, przez cały pierwszy rok nie płacimy ani grosza za pakiety CANAL+ Super Sport, Eleven Sports i Sport na Ostro.

  • Pakiet Canal+ Super Sport: serwis online i 19 kanałów, w tym 13 kanałów sportowych: CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 2, CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4, CANAL+ Sport 5, CANAL+ Now, CANAL+ Extra 1, CANAL+ Extra 2, CANAL+ Extra 3, CANAL+ Extra 4, CANAL+ Extra 5, CANAL+ Extra 6, CANAL+ Extra 7.

  • Pakiet Eleven Sports: Eleven Sports 1, Eleven Sports 1 4K, Eleven Sports 2, Eleven Sports 3, Eleven Sports 4.

  • Pakiet Sport na Ostro: Eurosport 1, Eurosport 2, E-sport, Eleven Sports 2, Extreme, Fight Klub HD, GameToon, Ginx e-sports TV, Golf Zone, Moto Wizja, Polsat Sport 1, Polsat Sport 2.

Oznacza to dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów, a także topowych lig, F1 i wielu innych dyscyplin. Koszt całej paczki przez pierwsze 12 miesięcy to 94,99 zł miesięcznie. Dopiero po roku opłata wzrasta do 134,99 zł. Trzeba jedynie pamiętać o doliczeniu 4,99 zł za wypożyczenie modemu.

Vectra odpaliła bombę. Liga Mistrzów i cały sport przez rok za 0 zł

Coś dla obecnych klientów i niezdecydowanych

Vectra nie zapomniała o tych, którzy już mają jej usługi. Obecni klienci mogą dokupić paczkę trzech pakietów sportowych (CANAL+ Super Sport, Eleven Sports, Sport na Ostro) w cenie 75 zł miesięcznie. Jeśli interesuje ich tylko Liga Mistrzów i oferta CANAL+, sam pakiet CANAL+ Super Sport mogą mieć za 55 zł miesięcznie.

Jest też coś dla osób, które nienawidzą długich umów. Operator przygotował elastyczną ofertę bez zobowiązania. Pakiet sportowy kosztuje w niej 69 zł miesięcznie i można z niego zrezygnować w dowolnym momencie. Co ważne, każda z tych opcji daje dostęp do transmisji nie tylko na telewizorze, ale też w aplikacji mobilnej CANAL+, więc mecze można oglądać dosłownie wszędzie.

