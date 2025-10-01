Zagrożenie w Microsoft Teams. Uważaj, jaką wersję instalujesz

Cyberprzestępcy wykorzystują reklamy w mediach społecznościowych oraz wynikach wyszukiwania Google do promowania swoich stron internetowych z fałszywymi instalatorami Microsoft Teams. Te mają ukryty w kodzie szkodliwy kod, który instaluje na komputerze malware o nazwie Oyster.

Dalsza część tekstu pod wideo

Fałszywe wersje Microsoft Teams

Chociaż strony internetowe są fałszywe, tak samo jak instalatory aplikacji Microsoft Teams, to przygotowane zostały z dużą starannością. Wyglądają praktycznie identycznie, jak witryna firmy z Redmond. Jedyna różnica to tak naprawdę adres URL i to właśnie on powinien być dla użytkowników główną lampką ostrzegawczą.

Malware Oyster znany jest również jako Broomstick lub CleanUpLoader. Po raz pierwszy został wykryty w połowie 2023 roku, ale cały czas jest wykorzystywany w licznych kampaniach.

Złośliwe oprogramowanie zapewnia atakującym między innymi zdalny dostęp do zainfekowanych urządzeń, umożliwiając im wykonywanie poleceń i przesyłanie plików. W skrócie — to bardzo groźne oprogramowanie, które daje cyberprzestępcom spore możliwości.

Działanie to podkreśla ciągłe nadużywanie pozycjonowania SEO i złośliwych reklam w celu dostarczania backdoorów pod pozorem zaufanego oprogramowania. ostrzega firma Blackpoint.