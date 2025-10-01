Poczta Polska wybrała Orange. Migracja ponad 16 tysięcy numerów

Postępowanie przetargowe Poczty Polskiej zakończyło się wyborem najkorzystniejszej oferty i podpisaniem umowy na okres 24 miesięcy. W ramach umowy użytkownicy zachowają nielimitowane połączenia głosowe i wiadomości SMS na terenie kraju. Każdy numer otrzyma też pakiet transmisji danych o wielkości 30 GB, a numery modemowe będą objęte pakietem 60 GB.

Umowa oznacza migrację do nowej sieci ponad 16 tysięcy numerów telefonicznych, a także stopniową wymianę telefonów dla pracowników. Poczta Polska zaplanowała proces migracji na koniec października i listopad tego roku.

Karty SIM zostaną dostarczone naszym pracownikom z wyprzedzeniem, a szczegółowe informacje dotyczące ich dystrybucji będą przekazywane za pośrednictwem komunikacji wewnętrznej oraz za pośrednictwem wiadomości SMS – wyjaśnia Michał Zalewski, Dyrektor Departamentu Informatyki Poczty Polskiej.

Wcześniej Poczta Polska korzystała z oferty Polkomtelu. Proces wymiany urządzeń planowany jest na czas po zakończeniu migracji numerów od dotychczasowego operatora do sieci Orange i będzie realizowany stopniowo, z uwzględnieniem dostępnych zasobów oraz rzeczywistych potrzeb użytkowników. W pierwszej kolejności wymienione będą najstarsze telefony, użytkowane od co najmniej kilku lat.