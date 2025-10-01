Google zdecydowanie lepsze dzięki aktualizacji. Aż chce się klikać

Coraz bardziej naturalne wyszukiwanie

Eksperci twierdzą, że aktualizacja trybu AI sprawia, że staje się on bardziej wizualny, konwersacyjny i elastyczny. Wszystko to zmierza ku temu, aby korzystać z wyszukiwarki w jak najbardziej naturalny sposób. Zdecydowanie bardziej konwersacyjny. Niby złożony, ale jednocześnie prostszy. Przynajmniej tak twierdzi Google na swoim oficjalnym blogu. Użytkownik nie musi już tylko polegać na precyzyjnych słowach kluczowych ani na niewygodnych filtrach.

Powiedz Google'owi czego szukasz

Nowa aktualizacja umożliwia lepsze łączenie obrazów z tekstem podczas wyszukiwania.

I tak na przykład, w momencie kiedy szukamy pomysłów na wystrój naszej sypialni - możemy wpisać, albo nawet powiedzieć coś w stylu "minimalistyczny pomysł na pokój, albo pokój w stylu glamour". Tryb AI w momencie wyświetli nam garść wizualnych inspiracji. Dalej, możemy zawężać kryteria wyszukiwania wedle uznania, wpisując lub pytając wprost o rodzaj odcieni, stopień przytulności, aż do momentu kiedy znajdziemy to, czego szukamy.

Dobrym pomysłem jest także zrobienie zdjęcia czegoś, co nam się podoba, dodanie kilku słów wyjaśniających to, czego szukamy, a wyszukiwarka dostosuje się natychmiast. I trzeba przyznać, że jest to szczególnie przydatne w przypadku, kiedy nie znamy nazwy przedmiotu. Dzięki aktualizacji, Google jest w stanie rozpoznać lepiej szczegóły na zdjęciu, dzięki czemu wyniki są bardziej precyzyjne.