Najszybszy Internet w Polsce? Znamy lipcowe wyniki speedtestu
Speedtest.pl opublikował lipcowy ranking szybkości Internetu w Polsce. W czterech kategoriach mamy dwóch wyraźnych zwycięzców. Zestawienia powstały na podstawie 3,6 mln testów.
Szybkość Internetu domowego
Lipiec nie przyniósł wielkich zmian w zestawieniu dostawców najszybszego (pod względem pobierania danych) Internetu domowego w Polsce. Liderem ponownie okazał się T-Mobile, ze średnią na poziomie 274,1 Mb/s. Wysyłanie danych najszybsze było w sieci Inea – średnio 229,8 Mb/s. Inea również wygrała w kategorii PING – 9 ms.
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile Stacjonarny
|274,1
|116,5
|13
|66 tys.
|2
|Play Stacjonarny
|264,3
|63,7
|14
|207 tys.
|3
|Vectra
|254,5
|55,1
|15
|122 tys.
|4
|Orange
|252,3
|96,0
|14
|386 tys.
|5
|INEA
|243,7
|229,8
|9
|62 tys.
|6
|Plus Stacjonarny
|343,0
|103,6
|14
|50 tys.
|7
|Netia
|240,6
|111,1
|16
|100 tys.
|8
|Toya
|217,7
|42,6
|10
|27 tys.
|9
|Multimedia
|204,8
|45,2
|18
|43 tys.
|10
|Starlink
|149,0
|20,9
|31
|31 tys.
|11
|Play Mobile
|69,3
|22,3
|30
|199 tys.
|12
|T-Mobile
|68,7
|19,3
|29
|203 tys.
|13
|Orange Mobile
|58,0
|14,7
|30
|155 tys.
|14
|Plus
|35,0
|11,2
|39
|157 tys.
|Dostawcy razem
|170,0
|67,9
|19
Szybkość Internetu światłowodowego FTTH
Najszybszy Internet światłowodowy FTTH w lipcu był w Orange, gdzie pobieranie danych następowało ze średnią szybkością 321,1 Mb/s. Zgodnie z oczekiwaniami, najszybsze wysyłanie danych było w sieci Inea – średnio 256,6 Mb/s. Pod względem PING-u wygrała Toya – 7 ms.
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|Orange
|323,1
|120,7
|9
|271 tys.
|2
|Play Światłowód
|283,0
|100,9
|13
|78 tys.
|3
|T-Mobile Stacjonarny
|274,1
|116,5
|13
|66 tys.
|4
|Netia
|270,2
|125,4
|14
|88 tys.
|5
|INEA
|264,4
|256,6
|9
|49 tys.
|6
|Plus Światłowód
|243,5
|103,8
|13
|50 tys.
|7
|Toya
|206,4
|40,4
|7
|11 tys.
|Dostawcy razem
|285,6
|124,4
|11
Szybkość Internetu mobilnego
W rankingu szybkości Internetu mobilnego wygrał T-Mobile. Średnia szybkość pobierania danych u Magentowych wyniosła 116,3 Mb/s. T-Mobile okazał się najlepszy również w wysyłaniu danych, ze średnią na poziomie 16,6 Mb/s. Najlepszy PING? Też w T-Mobile – 23 ms.
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile
|116,3
|16,6
|24
|58 tys.
|2
|Orange Mobile
|102,0
|15,7
|26
|72 tys.
|3
|Play Mobile
|81,5
|16,3
|29
|91 tys.
|4
|Plus
|52,2
|11,1
|36
|54 tys.
|Dostawcy razem
|88,5
|15,2
|29
Szybkość Internetu 5G
W lipcu najszybsze 5G było w Orange, ze średnią dla pobierania danych w wysokości 309,7 Mb/s oraz 33,8 Mb/s dla ich wysyłania. Najmniejszy PING był w T-Mobile – 20 ms.
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|Orange Mobile
|309,7
|33,8
|22
|14 tys.
|2
|T-Mobile
|307,5
|30,6
|20
|13 tys.
|3
|Play Mobile
|212,8
|32,4
|24
|16 tys.
|4
|Plus
|115,6
|19,6
|27
|11 tys.
|Dostawcy razem
|242,9
|29,8
|23