Najszybszy Internet w Polsce? Znamy lipcowe wyniki speedtestu

Szybkość Internetu domowego

Lipiec nie przyniósł wielkich zmian w zestawieniu dostawców najszybszego (pod względem pobierania danych) Internetu domowego w Polsce. Liderem ponownie okazał się T-Mobile, ze średnią na poziomie 274,1 Mb/s. Wysyłanie danych najszybsze było w sieci Inea – średnio 229,8 Mb/s. Inea również wygrała w kategorii PING – 9 ms.

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

[ms] Testy 1 T-Mobile Stacjonarny 274,1 116,5 13 66 tys. 2 Play Stacjonarny 264,3 63,7 14 207 tys. 3 Vectra 254,5 55,1 15 122 tys. 4 Orange 252,3 96,0 14 386 tys. 5 INEA 243,7 229,8 9 62 tys. 6 Plus Stacjonarny 343,0 103,6 14 50 tys. 7 Netia 240,6 111,1 16 100 tys. 8 Toya 217,7 42,6 10 27 tys. 9 Multimedia 204,8 45,2 18 43 tys. 10 Starlink 149,0 20,9 31 31 tys. 11 Play Mobile 69,3 22,3 30 199 tys. 12 T-Mobile 68,7 19,3 29 203 tys. 13 Orange Mobile 58,0 14,7 30 155 tys. 14 Plus 35,0 11,2 39 157 tys. Dostawcy razem 170,0 67,9 19 Pokaż więcej

Szybkość Internetu światłowodowego FTTH

Najszybszy Internet światłowodowy FTTH w lipcu był w Orange, gdzie pobieranie danych następowało ze średnią szybkością 321,1 Mb/s. Zgodnie z oczekiwaniami, najszybsze wysyłanie danych było w sieci Inea – średnio 256,6 Mb/s. Pod względem PING-u wygrała Toya – 7 ms.

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

[ms] Testy 1 Orange 323,1 120,7 9 271 tys. 2 Play Światłowód 283,0 100,9 13 78 tys. 3 T-Mobile Stacjonarny 274,1 116,5 13 66 tys. 4 Netia 270,2 125,4 14 88 tys. 5 INEA 264,4 256,6 9 49 tys. 6 Plus Światłowód 243,5 103,8 13 50 tys. 7 Toya 206,4 40,4 7 11 tys. Dostawcy razem 285,6 124,4 11 Pokaż więcej

Szybkość Internetu mobilnego

W rankingu szybkości Internetu mobilnego wygrał T-Mobile. Średnia szybkość pobierania danych u Magentowych wyniosła 116,3 Mb/s. T-Mobile okazał się najlepszy również w wysyłaniu danych, ze średnią na poziomie 16,6 Mb/s. Najlepszy PING? Też w T-Mobile – 23 ms.

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

[ms] Testy 1 T-Mobile 116,3 16,6 24 58 tys. 2 Orange Mobile 102,0 15,7 26 72 tys. 3 Play Mobile 81,5 16,3 29 91 tys. 4 Plus 52,2 11,1 36 54 tys. Dostawcy razem 88,5 15,2 29 Pokaż więcej

Szybkość Internetu 5G

W lipcu najszybsze 5G było w Orange, ze średnią dla pobierania danych w wysokości 309,7 Mb/s oraz 33,8 Mb/s dla ich wysyłania. Najmniejszy PING był w T-Mobile – 20 ms.