InPost zapowiada przerwę. Tego dnia paczki nie odbierzesz

Jak przed każdym dniem wolnym InPost opublikował harmonogram swojej pracy . Tak, aby jego klienci mogli zaplanować odbiór i nadawanie przesyłek. Tym razem wypada on w najbliższy piątek, co sprawia, że zamieszanie z nim związane jest naprawdę minimalne. Oczywiście mowa tu o 15 sierpnia.

Paczki w piątek nie dostaniesz

Jako że jest to dzień wolny od pracy, to w piątek nie będzie możliwe nadawanie paczek w siedzibie InPostu, ani zamówienie na ten dzień kuriera po przesyłkę. Natomiast paczki umieszczone w Paczkomatach i PaczkoPunktach nie będą tego dnia odbierane. Oczywiście możliwe będzie włożenie do nich przesyłki. Należy się jednak liczyć z tym, że spędzą one tam czas do soboty, czyli dnia następnego. Dodatkowo niemożliwe będzie tego dnia generowanie etykiety Paczka w Weekend, ani skorzystania z usługi Doręczenia w Sobotę.