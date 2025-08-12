Wiadomości

InPost zapowiada przerwę. Tego dnia paczki nie odbierzesz

Oczywiście z jednym małym wyjątkiem, który jednak nie opiera się na działaniach samego InPostu, a na Twojej ewentualnej opieszałości.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:31
0
Jak przed każdym dniem wolnym InPost opublikował harmonogram swojej pracy. Tak, aby jego klienci mogli zaplanować odbiór i nadawanie przesyłek. Tym razem wypada on w najbliższy piątek, co sprawia, że zamieszanie z nim związane jest naprawdę minimalne. Oczywiście mowa tu o 15 sierpnia. 

Paczki w piątek nie dostaniesz

Jako że jest to dzień wolny od pracy, to w piątek nie będzie możliwe nadawanie paczek w siedzibie InPostu, ani zamówienie na ten dzień kuriera po przesyłkę. Natomiast paczki umieszczone w Paczkomatach i PaczkoPunktach nie będą tego dnia odbierane. Oczywiście możliwe będzie włożenie do nich przesyłki. Należy się jednak liczyć z tym, że spędzą one tam czas do soboty, czyli dnia następnego. Dodatkowo niemożliwe będzie tego dnia generowanie etykiety Paczka w Weekend, ani skorzystania z usługi Doręczenia w Sobotę.

