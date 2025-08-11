Wiadomości

Polska inwestuje w cyberbezpieczeństwo. Pójdą na to miliardy złotych

W obliczu rosnącej fali cyberataków, rząd zapowiada największy w historii pakiet inwestycji w ochronę cyfrową. W 2025 roku na wzmocnienie krajowej odporności na zagrożenia w sieci trafi ponad 3,1 mld zł.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:00
Cyberataki rosną w siłę

Według danych CSIRT za 2024 rok, w Polsce zarejestrowano ponad 111 tysięcy incydentów bezpieczeństwa. To o 23% więcej niż rok wcześniej. W 2025 roku sam tylko CSIRT NASK otrzymuje już miesięcznie około 50 tysięcy zgłoszeń, z czego kilkanaście tysięcy to potwierdzone przypadki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Polska znajduje się w ścisłej czołówce państw atakowanych w sieci, ale też wśród liderów obrony. W rankingu MIT Technology Review zajęliśmy 6. miejsce na świecie, a w National Cyber Security Index – 4. pozycję.

Rekordowy budżet na cyberochronę

Na 2025 rok zaplanowano szereg wydatków obejmujących zarówno administrację publiczną, jak i sektor prywatny:

  • 90 mln zł w dotacjach celowych (o 30% więcej niż w 2024 r.),
  • 40 mln zł na bieżącą działalność krajowego CSIRT w NASK-PIB,
  • 355 mln zł z Funduszu Cyberbezpieczeństwa dla kluczowych podmiotów,
  • 860 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy (m.in. program "Cyberbezpieczny Rząd" i ochrona sektora wodociągów),
  • 1,8 mld zł z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, w tym "Cyberbezpieczny Samorząd" i "Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK".

Łącznie daje to ponad 3,1 mld zł. To największa w historii inwestycja w cywilne cyberbezpieczeństwo w Polsce.

Nowe narzędzia i przepisy

Od stycznia 2025 roku działa bezpłatny serwis moje.cert.pl. Umożliwia on skanowanie domen w poszukiwaniu zagrożeń i jest szczególnie przydatny dla firm.

Obowiązuje też ustawa o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa, pozwalająca nadawać certyfikaty bezpieczeństwa dla produktów i usług ICT. Trwają prace nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która wprowadzi dodatkowe obowiązki dla wielu sektorów gospodarki.

Wkrótce rząd zaprezentuje nową Strategię Cyberbezpieczeństwa RP, która ma określić cele i kierunki działań w nadchodzących latach. Na poziomie strategicznym koordynacją zajmuje się Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa, a w sferze operacyjnej – Połączone Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa (PCOC).

Image
telepolis
cyberbezpieczeństwo ministerstwo cyfryzacji nask Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa CyberOchrona CSIRT NASK Krzysztow Gawkowski PCOC moje.cert.pl
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji