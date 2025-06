Słuchawki z funkcją tłumacza – dlaczego ich potrzebujesz i jak wybrać te najlepsze?

Tłumaczenie AI w Realme Buds Air 7 Pro

Jeśli chodzi o pierwsze z nich, to wybór jest w sumie dość oczywisty – najlepiej zdecydować się na takie słuchawki, które funkcję tłumaczenia oferują fabrycznie. Świetnym przykładem mogą być Realme Buds Air 7 Pro, które niedawno trafiły do sprzedaży.

To bardzo fajny model, który oferuje wiele funkcji normalnie kojarzonych z dużo wyższym segmentem cenowym. Realme Buds Air 7 Pro wyposażono w podwójny przetwornik, łączący głośnik niskotonowy o średnicy 11 mm i wysokotonowy 6 mm. W połączeniu z obsługą kodeka wysokiej rozdzielczości LHDC gwarantuje to doskonałe wrażenia dźwiękowe, które potwierdza certyfikat Hi-Res Audio. Dodatkowo słuchawki mogą się pochwalić skutecznym systemem aktywnej redukcji szumów (ANC), odpornością na zachlapania (IP55) oraz długim czasem pracy na baterii (łącznie nawet 48 godzin z dala od gniazdka).

Ale głównym atutem Realme Buds Air 7 Pro jest wbudowana funkcja Tłumaczenie AI. W przeciwieństwie do większości innych modeli na rynku, tutaj została ona zaimplementowana całkowicie natywnie, a dostęp do niej uzyskamy bezpośrednio z poziomu aplikacji Realme Link (zależnie od systemu - dostępnej w Sklepie Play oraz App Store).

Samsung Galaxy Buds 3 – opcja dla fanów marki Galaxy

Funkcję tłumaczenia na żywo można znaleźć także w słuchawkach Samsung Galaxy Buds 3. Rozwiązanie to bazuje na technologii Galaxy AI, ale niestety do swojego działania wymaga połączenia z kompatybilnym smartfonem marki Samsung.

Ma to jednak swoje zalety. Do skorzystania z funkcji tłumacza nie potrzebujemy dodatkowej aplikacji – uruchamiamy ją bezpośrednio z poziomu interfejsu systemowego. Odpowiedni skrót możemy dodać np. do panelu szybkich ustawień, dzięki czemu będziemy mieli do niego błyskawiczny dostęp w każdej sytuacji.

Asystent Google – wariant uniwersalny

Mamy to? No to reszta jest już z górki. Dostęp do funkcji tłumaczenia na żywo możemy uzyskać albo z poziomu aplikacji Google Tłumacz, albo za pomocą polecenia głosowego. Wystarczy wywołać asystenta i powiedzieć „pomóż mi mówić po <tu wstaw wybrany język>”. Telefon natychmiast zacznie nasłuchiwać i przetłumaczy naszą wypowiedź na wybrany język. Nie dość, że sami nie musimy kiwnąć palcem, to jeszcze tłumaczenie zostanie odtworzone przez głośniki smartfona.