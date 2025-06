Sabotaż czy konflikt interesów? Mieszkańcy Krzywej bez Internetu od tygodni

Awarie od kwietnia

Najpoważniejsza awaria miała miejsce 9 maja. Według pomarańczowego operatora doszło do uszkodzenia głównego kabla światłowodowego . Orange ostrzegał, że naprawa może potrwać nawet do 17 maja. Awaria została zakwalifikowana jako trudno naprawialna dewastacja .

Słupy, pastwisko i brak zgody

Kluczowe zdarzenia miały miejsce na pastwisku w Gładyszowie , gdzie – jak informuje rzecznik Orange Polska Wojciech Jabczyński – doszło do złamania słupów i zerwania światłowodu . Gdy na miejsce dotarli technicy, właściciel terenu nie pozwolił im wejść. Zażądał też całkowitego usunięcia infrastruktury z jego działki. W tej sytuacji Orange musiało poprosić o asystę policji, by przeprowadzić prace.

Na pastwisku w Gładyszowie złamały się słupy i zerwały nasz światłowód. Kiedy na miejscu pojawiły się służby techniczne, właściciel działki nie pozwolił na wejście i ich naprawę, żądając usunięcia całej infrastruktury z jego terenu. W tej sytuacji poprosiliśmy o asystę policji i wykonaliśmy naprawę. W nocy z 18 na 19 czerwca doszło do kolejnego uszkodzenia światłowodu w tym samym miejscu. Nasi technicy znów nie dostali zgody na wejście od właściciela, dlatego ponownie poprosiliśmy o asystę policji. Naprawa miała się odbyć 24 czerwca. Niestety nie udało się. Właściciel ponownie odmówił możliwości wejścia i żąda usunięcia linii. Dlatego do Starostwa został złożony wniosek o czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej by móc taką naprawę zrobić.

Konsekwencje dla mieszkańców

Dla lokalnej społeczności to nie tylko irytacja związana z brakiem Internetu. W wielu domach nie działa również telefon stacjonarny . A w niektórych rejonach Krzywej nie ma w ogóle zasięgu komórkowego . To oznacza, że część mieszkańców nie ma możliwości zadzwonienia nawet na numer alarmowy 112.

Gdzie są rozwiązania?

Orange twierdzi, że robi, co może – technicy są gotowi do naprawy, ale nie mogą wejść na teren bez zgody właściciela. Mieszkańcy z kolei skarżą się, że nie mają żadnej konkretnej informacji, kiedy usługa zostanie przywrócona. Operator wypłacił niektórym użytkownikom rekompensaty, ale – jak pisze jeden z poszkodowanych:

Co dalej?

To nie jest już tylko techniczna usterka. To przykład konfliktu, który pokazuje, jak delikatna jest równowaga między prawem własności a interesem publicznym. Bo czy można tolerować sytuację, w której jedna osoba blokuje dostęp do sieci setkom innych? I jak długo mieszkańcy będą jeszcze czekać na powrót do cyfrowej normalności? Póki co – Internetu w Krzywej jak nie było, tak nie ma.