GeForce RTX 5050 w pierwszych testach. Będzie tragedia?

Dostaniemy 8 GB VRAM w cenie około 1129 złotych

Jednak jako że debiut planowany jest na przyszły miesiąc, to opisywane układy są już gotowe i testowane przez producentów. W sieci pojawił się wynik wydajności z programu FurMark . Platforma testowa oparta była o mocno leciwy procesor Intel Core i7-9700 oraz system Windows 10 , a PCI ID sugeruje, iż karta była modelem od Palita i osiągnęła do 2940 MHz.

We wspomnianym teście GeForce RTX 5050 osiągnął 1978 punktów. Teoretycznie to bardzo słaby wynik, gorszy niż GeForce RTX 2060 z 2019 roku. Trzeba jednak zwrócić uwagę na kilka rzeczy - po pierwsze test przeprowadzono w rozdzielczości 4K, gdy mowa o karcie do Full HD, a po drugie użyto komputera bez interfejsu PCI Express 5.0.