T-Mobile odpala lawinę gigabajtów w kraju i w roamingu

W T-Mobile Polska od 27 czerwca 2025 roku obowiązują nowe, jednorazowe pakiety danych dla użytkowników ofert na kartę i Mix, odpowiadając na potrzeby zarówno podróżujących, jak i osób intensywnie korzystających z Internetu w kraju. Propozycje Magentowych obejmują pakiety roamingowe do użytku w Unii Europejskiej i na świecie oraz specjalną ofertę "Rok Internetu" z ogromną pulą gigabajtów na cały rok. Oferty są dostępne do 31 grudnia 2025 roku .

Pakiety roamingowe dla podróżujących

T-Mobile przygotowało pakiety danych przeznaczone do użytku poza granicami Polski, które aktywują się w momencie pierwszego użycia w roamingu . Użytkownik ma 180 dni od momentu aktywacji na rozpoczęcie korzystania z pakietu. Oferta jest przeznaczona dla użytkowników taryf GO! w T-Mobile na kartę , Frii Mix w systemie Mix , Dniówka w Heyah na kartę oraz klientów tuBiedronka .

Dla osób podróżujących po krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Strefa Roamingowa 1A) przygotowano pakiet 10 GB . Jest on ważny przez 14 dni od pierwszego użycia i kosztuje 49 zł . Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie .

Dla podróżujących do dalszych zakątków świata, T-Mobile oferuje trzy pakiety danych do wykorzystania w krajach Strefy Roamingowej 1B i 2. Strefa 1B obejmuje między innymi Albanię, Czarnogórę, Macedonię Północną, Serbię, Szwajcarię, Turcję, Ukrainę i Wielką Brytanię. Strefa 2 to długa lista państw z całego świata, w tym między innymi Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Egipt, Izrael, Japonia, Kanada, Stany Zjednoczone, Tajlandia czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.