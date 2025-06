Klienci PKO BP mają problem. Wydano pilny komunikat

PKO BP ostrzega

Chroń swoją kartę płatniczą i dokumenty tożsamości. Nikt nie ma prawa ich zabrać. To pracownik powinien zawsze przyjść do Ciebie z terminalem płatniczym. Pamiętaj, że numer karty, nazwisko właściciela i kod CVV2 na rewersie to wszystko, czego potrzebuje oszust, aby dokonać płatności online. Podobnie, podczas meldowania się w hotelu czy wypożyczania sprzętu, obsługa może jedynie poprosić Cię o okazanie dokumentu tożsamości – nie wolno im go zabrać.