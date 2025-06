Android 16 ostrzeże przed fałszywą siecią

Co to jest "stingray" i jak działa?

Stingray to urządzenie, które udaje zwykłą stację bazową sieci komórkowej. Kiedy ktoś ustawi je w pobliżu, telefony w zasięgu mogą się z nim automatycznie połączyć – nie mając pojęcia, że właśnie wpadły w pułapkę. W ten sposób atakujący może zebrać unikalne identyfikatory telefonów (jak IMEI), a nawet zmusić urządzenia do połączenia przez starsze, mniej bezpieczne standardy, takie jak 2G, gdzie przesyłane dane – SMS-y czy rozmowy – nie są szyfrowane.

Android – ewolucja obrony

Android 16 idzie o krok dalej: dodaje funkcję, która ostrzega użytkownika, jeśli jego telefon zostanie zmuszony do połączenia z potencjalnie niebezpieczną siecią komórkową. Może to być prawdziwa rewolucja w mobilnym bezpieczeństwie. Do tej pory takie ataki odbywały się po cichu – bez wiedzy użytkownika i bez możliwości reakcji.