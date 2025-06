Nie przepłacaj! Ten smartfon kosztuje grosze i serio daje radę

Tanie smartfony co do zasady nie cieszą się najlepszą opinią. Wiele osób decyduje się na ich zakup, ale raczej nie z wyboru – bardziej dlatego, że nikt nie lubi przepłacać. Mimo to większość z nas jest boleśnie świadoma ich kompromisów.

A co by było, gdybym napisał, że można kupić niedrogi telefon i wcale tego później nie żałować? Taka okazja czeka na Was w RTV Euro AGD.

Xiaomi Redmi 13 – tani telefon, który nie zawodzi

Przedstawiam Xiaomi Redmi 13!No dobra, prawdopodobnie wcale przedstawiać go nie muszę. Chińską markę kojarzy dzisiaj chyba każdy, a urządzenia z serii Redmi od dawna uchodzą za niekwestionowanych królów opłacalności.

Xiaomi Redmi 13 0 opinii Xiaomi Redmi 13 0 opinii Ekran 6.79" IPS LCD Pamięć RAM 8 GB Procesor 2 GHz Aparat 108 Mpix Bateria 5030mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Xiaomi Redmi 13 nie jest tutaj wyjątkiem. To telefon, który w porównaniu z flagowcami z butów może nie wyrywa, ale w swojej cenie naprawdę potrafi zaskoczyć – i to zaskoczyć na plus.

Zacznijmy od tego, co widać na pierwszy rzut oka: wyświetlacza. Znajdziemy tutaj panel IPS o przekątnej 6,79” i rozdzielczości 1080x2460. Co więcej, może się on pochwalić wysoką częstotliwością odświeżania rzędu 90 Hz. To oznacza płynniejsze animacje, bardziej responsywny interfejs oraz lepsze wrażenia podczas codziennej pracy z telefonem. A wiecie, co jest najlepsze? Że są producenci, którzy taką funkcję oferują dopiero w urządzeniach kosztujących dobrych kilka tysięcy. Tutaj macie ją za nieco ponad 500 zł.

Sam wyświetlacz jest dodatkowo zabezpieczony szkłem Gorilla Glass. Taflę szkła znajdziemy także na pleckach. Nawet jeśli reszta obudowy zrobiona jest z plastiku, to do jakości wykonania i tak ciężko mieć jakieś poważne zastrzeżenia. Ba, smartfon może się nawet pochwalić odpornością na zachlapania na poziomie IP53.

Podzespoły, które dają radę

A co czeka na nas w środku tej obudowy? Chociażby procesor MediaTek Helio G91 Ultra. Nie jest to może najszybszy układ na rynku, ale z nawiązką wystarczy mu mocy do komfortowej codziennej pracy. Tak samo wygląda sprawa z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, które znajdziemy w tym lepiej wyposażonym wariancie, który czeka na nas w RTV Euro AGD. Taka konfiguracja spokojnie wystarczy do przeglądania Internetu, korzystania z komunikatorów i mediów społecznościowych czy przeglądania dokumentów. Słowem – robi to, co najważniejsze.

Także miłośnicy fotografii nie będą zawiedzeni. Xiaomi Redmi 13 wyposażono w podwójny aparat. Główna jednostka ma rozdzielczość 108 Mpix i duży sensor w rozmiarze 1/1,67”. To oznacza, że smartfonem zrobimy atrakcyjne zdjęcia i to nawet w relatywnie trudnych warunkach oświetleniowych. Spokojnie poradzi sobie czy to z jakimś pejzażykiem podczas wakacyjnego wypadu, czy też pamiątkową fotką ze spotkania z rodziną lub znajomymi. Efekt będzie zdecydowanie lepszy, niż można by się było spodziewać po telefonie tyle co większe zakupy w jakimś dyskoncie.

Ba, Xiaomi Redmi 13 posiada kilka praktycznych dodatków, których nawet w dużo droższych smartfonach (a może zwłaszcza w takich) nie uświadczymy. Przykładowo, znajdziemy tu port podczerwieni, dzięki czemu telefon może pełnić rolę pilota do telewizora – i to praktycznie każdego telewizora, a nie tylko paru wybranych modeli. Na podobnej zasadzie możemy podłączyć do telefonu przewodowe słuchawki z jackiem 3,5 mm bez żadnej przejściówki. Ba, mamy tu nawet gniazdo kart microSD! Ot, takie tam drobne luksusy.

Niezawodność – drugie imię

Jeśli jednak wskazać najważniejszą rzecz, której oczekuję od telefonu poniżej 1000 zł, bez dwóch zdań wskazałbym niezawodność. Jak kupuję smartfona, to chcę mieć pewność, że mnie nie zawiedzie – cała reszta to miły dodatek.

No i tutaj Xiaomi Redmi 13 wypada bardzo pozytywnie. Wspomniałem już, że urządzenie może się pochwalić odpornością na zachlapania oraz oferuje wystarczający zapas mocy obliczeniowej, żeby poradzić sobie z codziennymi zastosowaniami. Ale do tego dochodzi jeszcze jeden element – bardzo mocna bateria.

Na pokładzie smartfona znajdziemy ogniwo o pojemności 5030 mAh. To dużo. Spokojnie wystarczy na dwa albo i trzy dni intensywnej pracy. Nawet jeśli wychodzimy gdzieś na cały dzień, nie trzeba brać ze sobą powerbanka. To olbrzymi komfort psychiczny i jedna z kluczowych cech, której oczekiwałbym od urządzenia z tej półki cenowej.

Co więcej, Xiaomi Redmi 13 obsługuje także szybkie ładowanie mocą 33 W. Nie jest to może 100 W albo i więcej, które znajdziemy w niektórych topowych modelach, ale i tak stanowi olbrzymi skok względem 15 czy 20 W, które w tym segmencie nadal zdarzają się regularnie.

Świetny telefon bez rujnowania budżetu

Mówiąc krótko, jeśli szukacie telefonu w jak najniższej cenie, Xiaomi Redmi 13 to naprawdę sensowny wybór. Tym bardziej, że w aktualnej ofercie RTV Euro AGD ten konkretny model kupicie już za 549 zł i to w lepiej wyposażonej wersji z 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Moim zdaniem warto dać mu szansę. Za tę kasę naprawdę trudno znaleźć coś lepszego.