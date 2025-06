Zamiast zarobić 700, straciła 1500 zł. Wszystko przez konsolę do gier

Kobieta kliknęła link i zamiast zarobić 700 zł, to straciła 1500 zł. Jak do tego doszło?

Oszustwo z fałszywym linkiem

37-latka chciała pozbyć się nieużywanej konsoli do gier i z tego powodu wystawiła ją na sprzedaż na popularnym portalu ogłoszeniowym. Niemal natychmiast otrzymała wiadomość z potwierdzeniem sprzedaży wystawionego sprzętu. Potwierdzenie zawierało link do rzekomej płatności. Kobieta bez zastanowienia kliknęła niego i zalogowała się do swojej bankowości elektronicznej, podając wszystkie niezbędne elementy logowania.