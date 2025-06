Z takim powerbankiem nie wejdziesz do samolotu. Nowe ograniczenia

Z powerbankiem do samolotu? Nie z każdym

Co ważne, także w przypadku europejskich przewoźników nie ma pełnej dowolności co do powerbanków, które można ze sobą przewozić. Co prawda limity nie są tak ostre, jak u Chińczyków, ale są. Modele o pojemności do 100 Wh można przewozić w bagażu podręcznym, ale już urządzenia od 100 do 160 Wh wymagają zgody danej linii. Z kolei wszystkie powyżej 160 Wh są zakazane.