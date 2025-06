Ogromny skok technologii. HDMI 2.2 to duże zmiany dla TV i monitorów

HDMI 2.2: podwojenie przepustowości i wiele więcej

Specyfikacja HDMI 2.2 właśnie została opublikowana. Oznacza to, że producenci mogą włączać tę technologię do swoich produktów. HDMI 2.2 zastępuje HDMI 2.1b, wprowadza nową technologię Latency Indication Protocol, która zmniejsza poziom opóźnień między dźwiękiem a obrazem i naturalnie wspiera poprzednie funkcje HDMI 2.1, czyli VRR, ALLM, eARC, QMS (Quick Media Switching – eliminacja czarnego ekranu przy przechodzeniu między zawartościami o różnym odświeżaniu). HDMI 2.2 podwaja również przepustowość – oznacza to, że nowy standard zapewnia maksymalnie 96 Gbps prędkości przesyłu danych. Jest jednak kilka haczyków, bo producenci będą mogli oznaczać swoje produkty jako zgodne z HDMI 2.2, nawet jeśli obsługują one wyłącznie jedną funkcję tego standardu.