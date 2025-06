Popularne drukarki to chodząca bomba. Zagrożone ponad 700 modeli

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa odkryli, że aż 689 modeli drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych marki Brother ma niezwykle groźną lukę w zabezpieczeniach. To samo dotyczy 46 modeli Fujifilm, 6 Konica Minolta, 5 Ricoh oraz 2 Toshiba. To w sumie 748 urządzeń.

Niebezpiecznie drukarki

Chodzi o mechanizm, który pozwala na uzyskanie domyślnego hasła administratora. To generowane jest przez specjalny algorytm na podstawie numeru seryjnego urządzenia. Niestety, ten jest łatwy do złamania, co pozwala hakerom łatwo wkraść się na urządzenie.