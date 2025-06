Biegnij do Lidla. Promocja taka, że zaraz wszystko wykupią

Od wielu lat Polacy muszą zmagać się z upalnym latem. Temperatury są momentami wręcz tropikalne, a przez to trudne do zniesienia. Oczywiście najlepszym sposobem na poradzenie sobie z takimi warunkami jest klimatyzacja. Niestety, nie każdy może sobie na nią pozwolić. Wtedy z pomocą przychodzi Lidl, który przygotował promocję na klimatyzator oraz wentylator kolumnowy.

Wentylator kolumnowy w promocji Lidla

Oferuje on 4 poziomy prędkości, sterowanie za pomocą pilota (jest dołączony w zestawie), a także timer z możliwością regulacji do 12 godzin i automatycznym wyłączaniem. Ma też przewód o długości aż 1,8 metra, więc z łatwością można go ustawić w najbardziej odpowiednim miejscu.

Wiadomo, że wentylator kolumnowy tak naprawdę nie obniża temperatury w pomieszczeniu. Jednak nie ma to większego znaczenia. Dzięki powiewowi powietrza można trochę odetchnąć i poczuć się lepiej w trakcie ekstremalnych temperatur. Ten w ofercie Lidla został przeceniony ze 179 do 119 zł. Dostępny będzie w wersji białej oraz czarnej.

Promocja na klimatyzator w Lidlu

Drugim, znacznie ciekawszym, ale też droższym urządzeniem jest klimatyzator przenośny SilverCrest. Z danych producenta wynika, że ma on moc chłodzenia 2 kW (7000 BTU), przepływ powietrza na poziomie 300 m 3 /h oraz zbiornik na wodę o pojemności 0,5 litra. Klimatyzator, w trakcie pracy, generuje hałas 68 dB. Pobór mocy to 785 W.

Urządzenie oferuje chłodzenie, suszenie lub wentylację. Ma automatyczną funkcję oscylacji (w poziomie). Pozwala też na regulowanie temperatury w zakresie od 16 do 31 stopni. Według specyfikacji nadaje się do pomieszczeń o powierzchni od 30 do 45 m2. Ma też funkcję 24-godzinnego timera. W zestawie znajdują się: pilot z bateriami, wąż odpływowy 1,5 m, uszczelka okienna do okien uchylnych i złączka do węża.