Action znowu kpi z konkurencji. W tej cenie to jak za darmo

Mowa tu panelu słonecznym Re-load . Jest to sztywna konstrukcja wyposażona w przyssawki, duży uchwyt i karabińczyki. Można go więc przytwierdzić do okna, powiesić na balkonie, namiocie lub plecaku i cieszyć się darmową energią.

Panel słoneczny z Action

Oferuje on 8 W mocy. I chociaż jest to niewiele, to wystarczy do naładowania smartfona, lub powerbanku. A właśnie w tym celu on przecież powstał. I chociaż nie jest to najszybsze ładowanie na świecie, to wystarczające w awaryjnych sytuacjach. Zwłaszcza że panel zajmuje naprawdę mało miejsca i kosztuje jedyne 34,95 zł.