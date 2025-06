Konkurencja chce 200 zł, a Biedronka ma lepsze i to za 70 zł

Większość konstrukcji na rynku ma jednak pewną bardzo dziwną cechę: akumulator. Z pozoru brzmi to fajnie: blender bez kabla, który nie wymaga zasilania z sieci i możemy go zabrać wszędzie ze sobą… Tylko po co? O ile rozumiem takie podejście w kamperze, czy na wakacjach pod namiotem, tak na co dzień takie urządzenie i tak jest w kuchni. Czyli w miejscu, gdzie nie powinno brakować gniazdek. Na szczęście Biedronka ma w swojej ofercie konstrukcję, która nie poddała się temu bezprzewodowemu szaleństwu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Blender z bidonem z Biedronki

Co wiec zyskujemy na braku akumulatora? Znacznie niższą cenę wynoszącą nie około 200 zł, a 69,90 zł w promocji. Do tego o wiele wyższą moc samego silnika. Ten ma aż 350 W mocy. Nie zadajemy sobie więc pytania, czy coś zblenduje, bo to jest pewne. Sam kielich to natomiast 600 ml bidon, który możemy zabrać ze sobą.