Micron zaserwuje tanie SSD. Trzy wielkości i trzy pojemności

Większość nowych płyt głównych obsługuje już standard PCI Express 5.0, ale nadal nie cieszy się on dużą popularnością. Nośniki tego typu są co prawda bardzo wydajne, ale również pieruńsko drogie i gorące. To właśnie dlatego producenci wciąż wydają przystępniejsze cenowo SSD starszego typu.

Należy się spodziewać topowej wydajności do 7200 MB/s

Micron 2600 to najnowsza pozycja w ofercie Amerykanów, dostępna w trzech różnych formatach - M.2 2230, 2242 i 2280. Tym samym idealnie nadaje się do komputerów stacjonarnych, laptopów i handheldów. Mamy tutaj do czynienia z połączeniem interfejsu PCI Express 4.0 x4, kontrolera Phison E29T oraz autorskich, 276-warstwowych kości QLC NAND 9.generacji.

Mowa o konstrukcji typu DRAM-less. Jednak producent wdrożył technologię Adaptive Write Technology, która zwiększa wydajność poprzez wykorzystanie różnych trybów NAND (SLC, TLC i QLC) jako dynamicznej pamięci podręcznej. Pozwala to utrzymać stałe transfery przy zapisie danych.

Amerykanie deklarują wydajność do 7200 MB/s dla odczytu i do 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 000 000 IOPS dla odczytu i do 1 100 000 IOPS dla zapisu losowego. Typowe opóźnienia to kolejno 50 i 12 µs.