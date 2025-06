Jak Dyson, a w Action kosztuje tylko 149 zł. W Lidlu i Biedronce drożej

Jednak zarówno Lidl , jak i Biedronka ze swoimi ofertami wypadają blado na tle tego, co przygotowało dla nas Action. Mowa tu o potężnym odkurzaczu pionowym, którego silnik ma moc aż 600 W. A mimo to kosztuje on jedynie 145,95 zł . Jak to w ogóle jest możliwe?

Odkurzacz z Action

Otóż mamy tu do czynienia z odkurzaczem przewodowym. Jego zasięg to 6 metrów, więc sprawdzi się nawet w dużych pomieszczeniach. Dodatkowo oferuje on filtr HEPA, więc sprawdzi się idealnie także u alergików. Nie należy także zapominać o tym, że to konstrukcja bezworkowa, więc nie musimy się przejmować ich trzepaniem, lub wymianą na nowe. A wszystko to za jedyne 145,95 zł.