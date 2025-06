Telewizor OLED na każdą kieszeń kupisz dziś aż 1000 zł taniej

Telewizory OLED to idealne rozwiązanie dla graczy, czy kinomaniaków. Piękne kolory, niedościgniony kontrast i prawdziwie czarna czerń . To wszystko przekłada się na niesamowite doznania wizualne. Dziś natomiast telewizor Sony XR-55A80L możecie kupić aż 1000 zł taniej .

Sony XR-55A80L

Czyli za jedyne 4999 zł. I wbrew pozorom nie jest to model źle wyposażony. Jego matryca to rzecz jasna standardowe 4K przy przekątnej 55 cali. Jednak tym, co na standard już nie wygląda, jest odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz. Tym samym gracze na pewno się ucieszą. Nie zabrakło także HDR i Google TV, które otwiera nam dostęp do najpopularniejszych serwisów VOD.