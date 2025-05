Revolut Pay wzmacnia tarczę ochronną dla kupujących

Co dokładnie się zmienia na korzyść klientów?

Przede wszystkim, Revolut znacząco wydłuża okres ochrony dla zakupionych towarów. Po wejściu w życie zmian, produkty będą objęte ochroną nawet do 90 dni od daty ich fizycznego otrzymania przez kupującego, lub alternatywnie – aż do 360 dni od daty samej transakcji. Decydujący będzie termin, który nastąpi wcześniej, co daje klientom znacznie więcej czasu na zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości.