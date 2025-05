Leć teraz, zapłać później z PayPo

Polacy coraz chętniej podróżują – PayPo odpowiada na trend

Jak pokazują dane CBOS, aż 61% dorosłych Polaków deklaruje plany wyjazdowe na 2025 rok – to jeden z najwyższych wyników od lat. Jednocześnie rośnie nasza świadomość finansowa i potrzeba elastycznego zarządzania domowym budżetem, szczególnie gdy w grę wchodzą większe, sezonowe wydatki. To właśnie na te potrzeby odpowiada nowa usługa PayPo.

Elastyczność finansowa kluczem do spełniania marzeń

Rosnące zainteresowanie podróżami idzie w parze z popularnością inteligentnych rozwiązań finansowych. Raport PayPo „Polak na zakupach z BNPL” ujawnia, że aż 72,6% użytkowników płatności odroczonych skrupulatnie planuje swoje wydatki, a dla 60,3% z nich BNPL to narzędzie do skuteczniejszego zarządzania budżetem, głównie dzięki opcji rat. Co więcej, 56,3% badanych podkreśla, że dzięki odroczeniu płatności mogą pozwolić sobie na zakup w optymalnym momencie, nie nadwyrężając bieżących finansów – co jest szczególnie cenne przy planowaniu kosztownych wyjazdów.