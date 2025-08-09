Sprzęt

Koniec biedy z pamięcią we flagowcach? iPhone 17 Pro może namieszać

Apple może rozwiązać problem wielu flagowców. W jego ślady mogą również pójść smartfony z Androidem. Chodzi o specyfikację dotyczącą nowego iPhone 17 Pro.

Koniec flagowców ze 128 GB pamięci wewnętrznej?

Jak wskazują najnowsze doniesienia, iPhone 17 Pro ma ukazać się z minimum 256 GB pamięci magazynowej w najtańszym modelu. Tym samym z portfolio firmy znikną modele Pro z 128 GB pamięci wewnętrznej. Informacjami podzielił się informator o pseudonimie Instant Digital na platformie społecznościowej Weibo.

Zmiana w serii Pro u Apple wiązałaby się również ze wzrostem ceny o 50 dolarów w porównaniu do poprzednich modeli. W praktyce oznaczałoby to zapewne wzrost z 1099 dolarów (tyle kosztuje model iPhone 16 Pro z 256 GB) do 1149 dol. - szczególnie przy sytuacji związanej z taryfami celnymi w USA.

Jeśli informacje te okażą się prawdziwe, Apple może wywrzeć presję na producentów flagowców z Androidem na to, aby również porzucić modele ze 128 GB i oferować warianty z minimum 256 GB pamięci magazynowej.

128 GB pamięci wewnętrznej znajdziemy np. w Samsung Galaxy S 25, a także w nadchodzących Google Pixel 10 Pro.

