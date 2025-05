Sankcje USA zaczynają działać. Chiny mają problemy z produkcją

SMIC nadal ma w planach inwestycje aż 7,5 miliarda dolarów

Podczas corocznych prac serwisowych, które zazwyczaj przebiegają rutynowo, niespodziewane zdarzenie zakłóciło dokładność procesów technologicznych i obniżyło uzyski wafli krzemowyc h. Kolejnym ciosem okazała się walidacja dopiero co uruchamianych urządzeń, co ujawniło konieczność dodatkowych poprawek .

W rezultacie SMIC musiało przekierować od 30 do 75 milionów dolarów (nie zdradzono dokładnej kwoty) z budżetu badawczo‑rozwojowego na analizę i poprawną konfigurację nowych narzędzi, przez co nakłady na R&D w pierwszym kwartale 2025 spadły do 150 milionów dolarów.