Szukasz serialu na weekend? Ta platforma dobrze się przygotowała

Apple TV+ zabierze cię w podróż po Europie

Teraz, "Long Way Home", zabierze nas w podróż po 17 krajach europejskich i to wszystko w 9 tygodni. Wraz z bohaterami udamy się do Szwecji, Norwegii, Litwy, Estonii, Szwajcarii, Francji i wielu innych krajów. I choć dystans między punktem startowym, a końcowym jest najkrótszy w historii serii, to jednak oferuje widzom naprawdę wiele wrażeń. Nie zawsze będzie bezpiecznie i zabawnie. To taki powrót do korzeni - zobaczymy nowe trasy, malownicze krajobrazy oraz pełne uroku objazdy.

Seria "Long Way" sięga swoimi początkami 2004 roku i zaczęła się od "Long Way Round", gdzie McGregor i Boorman przemierzyli trasę z Londynu do Nowego Jorku. W 2007 powstała kolejna część: "Long Way Down", a w 2020 - "Long Way Up".