Takich okazji nie możesz przegapić. To prawdziwa bomba od Media Expert

Więc jeśli przymierzacie się do zakupu nowego sprzętu elektronicznego? To świetnie się składa, bo macie ku temu rewelacyjną okazję! W Media Expert wystartowała akcja Przeceny XXL. Czekają na Was dziesiątki przecenionych (z kodem rabatowym) produktów, obok których nie można przejść obojętnie.

A jeśli nie wiecie, co wybrać, mamy dla Was kilka propozycji.

Smartfon Samsung Galaxy A16

Potrzebujesz nowego telefonu, który nie rozbije domowego budżetu? A może przymierzasz się do zakupu pierwszego smartfona dla dziecka? W obydwu przypadkach świetnym wyborem jest Samsung Galaxy A16. To jeden z tańszych modeli w ofercie producenta, którego teraz kupimy w jeszcze lepszej cenie.

Samsung Galaxy A16 pod wieloma względami zawstydza inne smartfony do 1000 zł. Przykładowo, znajdziemy tu doskonały wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7”, rozdzielczości 1080x2340 oraz wysokiej częstotliwości odświeżania rzędu 90 Hz. Zwłaszcza to ostatnie potrafi zrobić spore wrażenie, ponieważ otwiera drogę do ultrapłynnych animacji, które przekładają się na zupełnie inny komfort korzystania z telefonu.

Co jeszcze czeka na nabywców niedrogiego modelu Koreańczyków? Całkiem sporo. Chociażby całkiem wydajny procesor MediaTek Helio G99, 128 GB pamięci wewnętrznej i mocny akumulator o pojemności 5000 mAh. No i wisienka na torcie: obietnica aż sześciu lat aktualizacji oprogramowania.

Laptop ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ1038W

Czy poniżej 2000 zł można kupić fajnego laptopa? No ba! Świetny przykład czeka na nas w ramach promocyjnej oferty Media Expert. Mowa o modelu ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ1038W.

Na wstępie warto podkreślić, że mówimy tu o laptopie budżetowym, który oferuje naprawdę fajną specyfikację. Dostajemy wyświetlacz IPS o przekątnej 15,6” i rozdzielczości 1920x1080. Fakt, częstotliwość odświeżania to 60 Hz, ale w sprzęcie do przeglądania Internetu oraz zastosowań biurowych nie będzie to problemem. Oprócz tego mamy procesor Intel Core i3-1315U, który powinien zapewnić fajny kompromis między wydajnością i kulturą pracy oraz 16 GB RAM. Nie zabrakło także szybkiego dysku SSD NVMe o pojemności 512 GB.

Żeby jednak w pełni docenić niedrogiego Vivobooka, warto spojrzeć nie tylko na cyferki, ale i kilka bardziej namacalnych funkcji. Urządzenie wyposażono w fizyczną osłonę kamery – ważna sprawa w czasach regularnych wideokonferencji – oraz skaner linii papilarnych. Praktyczne dodatki, które warto mieć pod ręką.

Mysz SteelSeries Prime Wireless

Teraz czas na propozycję dla prawdziwych gamerów. Jeśli granie online traktujesz na poważnie, to promocja na mysz SteelSeries Prime Wireless jest okazją, obok której nie możesz przejść obojętnie.

To bezprzewodowa mysz stworzona z myślą o wyczynowym graniu. Wykorzystuje optyczny przełącznik optyczno-magnetyczny, gwarantujący doskonałą precyzję każdego kliknięcia oraz wyjątkową wytrzymałość. Znajdziemy tutaj także zaawansowany sensor TureMove Air opracowany wspólnie z firmą PixArt oraz nową, niezawodną technologię transmisji bezprzewodowej Quantum 2.0 Wireless. Wszystko po to, by stworzyć sprzęt, który nie będzie Cię w żaden sposób ograniczał – ze SteelSeries Prime Wireless Twój sukces w grze zależy tylko od Ciebie.

Air fryer Ninja SL400EU

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób docenia zalety frytkownicy beztłuszczowej,czyli popularnego air fryera. Jeśli chcecie na własnej skórze przekonać się, dlaczego ten sprzęt cieszy się taką sympatią, to mamy dla Was świetną propozycję. W promocyjnej cenie do zgarnięcia jest prawdziwy mercedes wśród urządzeń tego typu: Ninja SL400EU.

Mówimy tu o frytkownicy z wyższej półki. Znajdziemy tu dwie szuflady – każda o pojemności 4,75 l. Jak obiecuje producent, zrobimy tu obiad nawet dla ośmiu osób i w tym przypadku chyba nie jest to żadną przesadą. Co więcej, umieszczono je wertykalnie, dzięki czemu całość zajmuje mniej miejsca na blacie niż typowe dwuszufladowe air fryery konkurencji. A wspomniałem już o funkcji SYNC? Ninja SL400EU potrafi zsynchronizować gotowanie w obydwu komorach, dzięki czemu zakończy się ono w tym samym momencie.



A to tylko jedna z zalet omawianego modelu. Urządzenie oferuje sześć programów gotowania, talerze i tacki do każdej szuflady, pozwalające jeszcze lepiej wykorzystać gigantyczną pojemność urządzenia, oraz imponującą moc rzędu 2470 W. Konkretny sprzęt, który sprawdzi się w każdej kuchni.

Robot sprzątający iRobot Roomba Combo J5+

Są roboty sprzątające i jest Roomba. Jeśli chcecie postawić u siebie w domu prawdopodobnie najbardziej kultowy odkurzacz automatyczny na rynku, lepszej okazji długo nie będzie. W ramach promocji Przeceny XXL w Media Expert do zgarnięcia iRobot Roomba Combo J5+.

To naprawdę fajnie wyposażony model, który oprócz standardowego zestawu szczotek do sprzątania na sucho może się pochwalić funkcją mopowania oraz praktyczną stacją bazową Clean Base. Ta ostatnia pozwala nie tylko na ładowanie baterii robota, ale także zadba o automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz.