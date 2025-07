Cały świat śmieje się z USA. Chińska pomoc techniczna w Pentagonie

Microsoft: No dobrze, teraz już sami jakoś ogarniemy problemy techniczne

Ta praktyka wzbudziła niepokój wśród amerykańskich polityków i wojskowych, co doprowadziło do natychmiastowego przeglądu procedur i zmiany polityki firmy.

Hipokryzja i państwo z dykty

Huawei zły, ZTE złe, bo dostarczają sprzęt telekomunikacyjny i mogą szpiegować. Ale jak przychodzi co do czego i są problemy techniczne, to „potężne” Stany Zjednoczone biegną po pomoc do Chin. I to nawet nie w przypadku rozwiązań cywilnych, tylko samego serca amerykańskiej bezpieki, jaką jest Pentagon. „Ciary żenady” przeszły przez cały świat.