Plus odkrywa serca bijące dla JSW Jastrzębskiego Węgla

Najnowsza produkcja Plusa przenosi nas do Jastrzębia-Zdroju , miasta położonego tuż przy polsko-czeskiej granicy, które jest domem dla jednej z najbardziej utytułowanych drużyn siatkarskich w kraju. JSW Jastrzębski Węgiel , w którego składzie gra aż pięciu medalistów olimpijskich, to nie tylko sportowa potęga, ale także symbol śląskiej determinacji i "pomarańczowej energii". Zdobywając w tym sezonie Puchar Polski, klub po raz kolejny potwierdził swoją dominującą pozycję na krajowej scenie.

Historie pisane pasją: ludzie tworzący legendę JSW

Co czeka na widzów w najnowszym odcinku? Twórcy serii obiecują intymne spojrzenie na osoby, które stanowią fundament sukcesu jastrzębskiej drużyny. Poznamy Sławka, którego imponująca kolekcja siatkarskich pamiątek jest świadectwem wieloletniej miłości do klubu. Zdradzi on również, jak siatkówka połączyła go z drugą połówką.