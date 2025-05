Technics EAH-AZ100 to słuchawki absolutne. Konkurencja nie ma szans (test)

Specyfikacja techniczna słuchawek Technics EAH-AZ100

Technics to marka z wielkimi tradycjami muzycznymi i 60-letnią historią, zamiast więc nawijania makaronu na uszy słodkim marketingiem, firma konkretnie wypisuje szczegółowe parametry techniczne swojej nowości.



Przetwornik:

- 10 mm Magnetic Fluid Driver, aluminiowa membrana z ultracienką krawędzią dla niskich zniekształceń i wysokiej rozdzielczości dźwięku.

Pasmo przenoszenia:

- 20 Hz – 40 kHz (przy transmisji LDAC 96 kHz/990 kbps).

Bluetooth:

- Wersja: 5.3; profile: A2DP, AVRCP, HSP, HFP, TMAP, PBP

- Kodeki: SBC, AAC, LDAC, LC3

- Multipoint: Tak, do 3 urządzeń jednocześnie (przy wyłączonym LDAC),

- Multi-pairing: Tak, do 10 urządzeń.

ANC:

Dual Hybrid Noise Cancelling (Full Adaptive Digital Hybrid).

Mikrofony:

- MEMS, monofoniczny

- AI Voice Focus – zaawansowana redukcja szumów podczas rozmów

Czas pracy na baterii:

- Słuchawki: do 10 godzin (z włączonym ANC), z etui ładującym: do 28 godzin (z włączonym ANC).

- Przy użyciu kodeka LDAC: do 7 godzin (słuchawki), do 18 godzin (z etui).

Wymiary i masa:

- słuchawka: 5,9 g, etui ładujące: 42 g, wymiary etui: 26 x 68 x 36 mm.

Dodatkowe funkcje:

- PX4 (dotyczy tylko słuchawek),

- Dolby Atmos z obsługą Dolby Head Tracking,

- In-ear detection (czujnik obecności w uchu),

- Tryb transparentności (Ambient/Attention Mode),

- Możliwość personalizacji EQ (8 pasm, 3 presety),

- Ładowanie bezprzewodowe etui (Qi),

Zawartość opakowania:

- Słuchawki Technics EAH-AZ100

- Etui ładujące

- 5 par silikonowych końcówek (XS, S, M, ML, L)

- Kabel USB-C do USB-C (ok. 0,2 m).

Cena: około 1249 zł

Ergonomia, jakość rozmów i czas pracy - 10/10

Technics EAH-AZ100 są zarówno lżejsze, jak i mniejsze od bezpośredniego konkurenta, jakim są Sony WF-1000XM5. Mniejsza obudowa ułatwia dopasowanie słuchawek nawet w wąskich kanałach słuchowych. Matowe wykończenie jest odporniejsze na zadrapania niż błyszczący plastik Sony. Nawet przy wielogodzinnych sesjach nie odczuwałem zmęczenia, a jedzenie posiłku nie powodowało u mnie wysuwanie się słuchawek.

Chociaż AZ100 zdają się skupiać przede wszystkim na jakości dźwięku, skuteczność funkcji ANC jest wyższa niż u Sony (-32 dB vs -28 dB), ale już nie aż tak spektakularna jak w Bose QC Ultra (-35 dB). Dla mnie to znacznie więcej niż potrzebuję i Technicsy doskonale sprawdziły mi się zarówno w pociągu, jak i w samolocie.

Wisienką na torcie jest tutaj funkcja akcelerowanego AI odzyskiwania głosu podczas połączeń telefonicznych (Voice Focus AI). To niemal magia, niezależnie od hałasu mnie otaczającego rozmówcy doskonale słyszeli mój głos, choć w skrajnych przypadkach był on nieco metaliczny. Do tego mamy adaptacyjne ANC (dobre do biura, w terenie bardziej sprawdzała mi się pełna moc) oraz tryb uwagi — może nie rzuca na kolana jak u Apple'a, ale wystarczał mi do wszystkiego.

Podczas rozmów moi rozmówcy chwalili zarówno naturalną barwę, jak i głośność mojego głosu. To zdecydowanie absolutny top rankingów jakości połączeń. O tę cechę martwiłem się najbardziej, ale i tutaj Technics stanął na wysokości zadania.

Do tego dochodzi genialny czas pracy. Aż 10 godzin przy włączonym ANC to jakiś absurd, podobnie jak 7 godzin na kodeku LDAC. Od czasu testów (znacznie słabszych) Google Pixel Buds Pro 2 w końcu mogłem zapomnieć o wyciąganiu słuchawek z uszu przez praktycznie cały dzień. Przy długich rozmowach na Discordzie nie musiałem też korzystać ze sposobu na używanie jednej słuchawki, podczas gdy druga ładuje się w etui — energii było aż nadto, by pracowały obie.

Etui ładujące obsługuje ładowanie bezprzewodowe Qi, błyskawicznie też ładuje same słuchawki. Trochę przez chwilę było mi szkoda, że producent nie zaszalał z etui, której jest do złudzenia podobne do tego w AZ80, ale podobnie jak i tam, robi ono swoje, jest małe i wygodne, a przy tym zapewnia zapas energii na w sumie nawet 28 godzin słuchania muzyki.

Charakterystyka dźwięku - 10/10

Technics EAH-AZ100 oferują muzyczną sygnaturę, która zachwyca dojrzałością, przejrzystością i przestrzennością, wyznaczając nowy standard w segmencie bezprzewodowych słuchawek dousznych. Już od pierwszych taktów uderza ich otwarty, detaliczny charakter – każdy dźwięk jest wyraźnie zarysowany, a scena dźwiękowa imponuje szerokością i głębią, pozwalając instrumentom i wokalom rozkwitać w naturalnej przestrzeni.

Bas w AZ100 jest zwarty, sprężysty i pełen energii, lecz nie dominuje nad resztą pasma. Subtelne podbicie niższych częstotliwości daje muzyce fundament i drive, ale bez przesady czy rozmycia – linia basowa jest obecna, ale zachowuje kontrolę i teksturę, nie popadając w przesadną masywność. To bas, który wspiera rytmikę i dynamikę, nie przytłaczając średnicy.

Średnica urzeka klarownością i naturalnością. W moim ulubionym utworze do testów tego pasma - "The Curse" autorstwa Agnes Obel zarówno wokal wokalistki, jak i fortepianowe detale zyskują niesamowitą dbałość o barwę i fakturę. Z Technicsami w uszach wyłapiemy zarówno delikatność, jak i siłę głosu Agnes czy wszelkie niuanse bardzo skomplikowanej artykulacji i oddechu. Z pełną symbiozą wkraczają do tego instrumenty, bardzo organicznie i bez sztucznego podbarwienia, a separacja warstw muzycznych pozwala śledzić nawet najbardziej złożone aranżacje.

Góra pasma jest otwarta, czysta i pełna powietrza, lecz nie agresywna. Smyczki, flety czy talerze perkusyjne mają odpowiednią iskrę i blask, a jednocześnie nie pojawia się nieprzyjemna sybilizacja. Ta ostatnia to wciąż bolączka konkurentów w tym segmencie cenowym. Nawet w gęstych miksach AZ100 potrafią wydobyć z nagrań studyjnych i koncertowych najdrobniejsze detale, zachowując niesamowitą przejrzystość.

Dynamika to kolejny mocny punkt – słuchawki oddają zarówno mikrodynamikę (subtelne zmiany natężenia dźwięku), jak i makrodynamikę (nagłe przejścia, akcenty) z pewnością i energią. W utworach orkiestrowych uderzają zarówno potęgą sekcji smyczkowej, jak i pieszczą finezją pojedynczych instrumentów.

Scena dźwiękowa jest szeroka i trójwymiarowa, z wyraźnym poczuciem głębi i lokalizacji źródeł pozornych. Szczególnie w tym aspekcie propozycja Technicsa zwyczajnie miażdży konkurencyjne Sony WF-1000XM5. Technics EAH-AZ100 pozwalają poczuć się jak na sali koncertowej – wokale i instrumenty są precyzyjnie rozmieszczone, a przestrzeń między nimi jest czytelna i naturalna. Warstwy dźwięku nie zlewają się, a separacja pozwala na analizę każdego elementu nagrania.

Kluczową rolę w tej prezentacji odgrywa autorski przetwornik Magnetic Fluid Driver o średnicy 10 mm, zaczerpnięty z referencyjnych modeli przewodowych Technicsa. Wypełnienie szczeliny magnetycznej specjalnym płynem pozwala na tłumienie niepożądanych rezonansów i uzyskanie wyjątkowo niskiego poziomu zniekształceń. Aluminiowa membrana zapewnia sztywność i szybkość reakcji, co przekłada się na czystość i rozdzielczość w całym paśmie. Efektem jest dźwięk nie tylko bogaty w szczegóły, ale też muzykalny i angażujący.

Transparentność i równowaga tonalna są wzorcowe – AZ100 nie faworyzują żadnej części pasma, pozwalając muzyce wybrzmiewać zgodnie z zamysłem realizatora. Słuchawki są też bardzo responsywne na wysokiej jakości źródła i pliki – korzystając z kodeka LDAC i plików 24-bit/96 kHz, zyskujemy jeszcze większą rozdzielczość, głębię i dynamikę.

Przygoda ze słuchawkami TWS Technicsa była tym samym dla mnie nie tylko wygodą i funkcjonalnością, ale przede wszystkim spotkaniem z referencyjnym, angażującym brzmieniem – z klarowną średnicą, sprężystym basem, otwartą górą i szeroką sceną, która pozwala zanurzyć się w muzyce bez kompromisów. W efekcie doszło do wielkiego przetasowania w mojej tabeli ulubionych dźwiękowo słuchawek — cała gromadka spadła o 1 punkt niżej, robiąc miejsce dla właściwie perfekcji.

Aplikacja i dodatki - 10/10

Aplikacja Technics Audio Connect wita użytkownika elegancją i przyjemnym minimalizmem, którego nie należy przy tym absolutnie mylić z jakimś wybrakowaniem. Interfejs jest bardzo dostojny i kompletny, a Technics nie oszczędza na aktualizacjach oprogramowania, przynoszących nowe funkcje, jak ostatnia — pozwalająca precyzyjnie dobrać wielkość gumowych nakładek.

Użytkownik może dowolnie przypisać funkcje do gestów na panelach dotykowych każdej słuchawki (pojedyncze, podwójne, potrójne dotknięcie, przytrzymanie), np. sterowanie odtwarzaniem, głośnością, aktywacją ANC, asystentem głosowym czy odbieraniem połączeń. Aplikacja umożliwia do tego włączenie lub wyłączenie automatycznego wstrzymywania/wznawiania odtwarzania po wyjęciu/włożeniu słuchawek do ucha.

Możemy też tutaj płynnie regulować poziom aktywnej redukcji szumów (ANC) – zarówno w trybie adaptacyjnym (automatyczne dostosowanie do otoczenia), jak i manualnym (ustawienie intensywności w zakresie 1–100%). Dostępny jest także tryb Ambient Sound oraz tryb Attention, pozwalające słyszeć dźwięki otoczenia lub wyostrzyć głosy, co sprawdza się np. podczas rozmów czy w komunikacji miejskiej. Konfigurowalność ANC jest wręcz wzorcowa.

W Technics Audio Connect nie zapomniano też o 8-pasmowym equalizerze z możliwością zapisania trzech własnych presetów oraz dostępie do pięciu gotowych ustawień dźwięku. Pozwala to precyzyjnie dostroić brzmienie do własnych upodobań, niezależnie od gatunku muzyki (mnie płaski profil wystarczał jednak do wszystkiego;-)). Z bajerów znajdziemy tutaj również sterowanie Dolby Atmos i funkcję śledzenia ruchów głowy Head Tracking. Zapewniają one jeszcze większą imersję podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki, ale warto pamiętać, że nie są dostępne dla kodeka LDAC.

Słuchawki umożliwiają jednoczesne połączenie z aż trzema urządzeniami (np. laptop, tablet, smartfon). W aplikacji można wybrać, ile urządzeń ma być połączonych, jak działa automatyczne przełączanie oraz ustawić priorytet na jakość dźwięku lub stabilność połączenia zmieniając przy okazji kodeki. I chyba jak nigdy zdecydowanie polecam przestawienie się na dźwięk wysokiej rozdzielczości — słychać go jak nigdzie indziej. Jak przystało na współczesne słuchawki, nie zabrakło wsparcia dla Google Fast Pair i Auracast, dzięki czemu mogłem się podłączyć do Chromecasta czy innego telefonu z Androidem bez konieczności ponownego parowania.

Trudno mi tutaj wskazać na jakikolwiek brak w aplikacji Technicsa, być może osoby o bardziej wyrafinowanych potrzebach znajdą tutaj jeszcze przestrzeń na jakieś dodatki — dla mnie jest pełne 10/10.

Podsumowanie

Warto było odezwać się do Technicsa i zapytać o AZ100. Jak nigdy jestem zupełnie bezradny w procesie szukania wad. Zagraniczne media wymieniały brak pauzowania muzyki przy wciąganiu słuchawki z ucha... ale to nieprawda. Jeśli AZ100 tego nie potrafiły kiedyś, to teraz już jak najbardziej wszystko działa. Nie miałem też żadnych problemów z łącznością, nawet przy podpięciu słuchawek w tym samym czasie do iPhone'a, smartfonu z Androidem i komputera z Windowsem. Na siłę niektórzy punktują jeszcze delikatny szum własny przy ANC, jednak w hałasie otoczenia go nie słychać, a gdy jest zupełnie cicho, to się wyłącza ANC.

Od strony zalet jest już o wiele prościej. Cały ten artykuł to właściwie niekończące się zachwyty. Trzeba to jasno powiedzieć, Technics AZ100 to zupełnie nowy standard jakości słuchawek TWS. Zamiast babrania się z trudną harmonizacją podwójnych membran, producent zastosował rozwiązanie z płynnym metalem, znane z jego słuchawek przewodowych i to był absolutny strzał w dziesiątkę. Jeszcze nigdy podczas korzystania z TWS-ów dźwięk nie był tak wszechogarniający, kompletny, zrównoważony, szczegółowy i przestrzenny. Te słuchawki to doskonała referencja, jak powinny brzmieć słuchawki TWS i to bez cienia nudy. To nie płaskość monitorów, tylko wysoce angażujące brzmienie, z klarowną średnicą, sprężystym basem, otwartą górą i szeroką sceną, która pozwala zanurzyć się w muzyce bez kompromisów.

Tak, słuchawki Technicsa swoje kosztują, tym razem jednak nie płacisz ani za markę, ani za marketing, tylko za nieziemskie brzmienie, doskonały czas pracy, świetną jakość rozmów i ogrom funkcji dodatkowych. Przesuńcie się konkurenci, oto nadszedł nowy lider rankingu, godny pełnej, w 100% niezależnej rekomendacji Telepolis.pl.