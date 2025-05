Banki ujawniają: przerwy w działaniu dotknęły 1,2 mln osób

Sprawa wyszła na jaw po tym jak przedstawiciele angielskiego rządu zwrócili się do banków z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji. Największe z nich, czyli Lloyds, TSB, Nationwide oraz HSBC w odpowiedzi na zapytanie Meg Hillier, kierującej angielską komisją skarbu przyznały się do sporych problemów technicznych tego dnia oraz kilku innych podobnych przypadków.

Brytyjskie banki wypłaciły do tej pory ponad 114 tysięcy funtów odszkodowań dla dotkniętych problemami technicznymi klientów. Wszystkie jednogłośnie oświadczyły także, że problemy techniczne nie były rezultatem ataku hakerskiego a w ich trakcie nie doszło do żadnych prób wyłudzeń czy kradzieży danych osobowych.

To jednak nie pierwsza i zapewne nie ostatnia sytuacja, w której tamtejsze banki mają problemy techniczne. Według raportu cytowanego przez BBC w ostatnich dwóch latach banki miały problemy techniczne przez 803 godziny, co daje w sumie 33 dni. Eksperci nie mają wątpliwości, że jest to poważny problem nie tylko dla samym banków, ale i całej brytyjskiej gospodarki. Zgodnie wzywają banki do szybkiej poprawy swojej infrastruktury technicznej.