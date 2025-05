T-Mobile i Wolt: Nawet rok darmowych dostaw w Magenta Moments

Wiadomości

T-Mobile nieustannie dąży do tego, by oferować swoim klientom najlepsze doświadczenia, wykraczające poza standardowe usługi telekomunikacyjne. W ramach programu Magenta Moments, użytkownicy zyskują dostęp do różnorodnych ofert od globalnych partnerów operatora. Tym razem, dzięki międzynarodowej współpracy grupy Deutsche Telekom z platformą Wolt, klienci T-Mobile mogą liczyć na prawdziwą gratkę – nawet rok darmowych dostaw jedzenia i zakupów z Wolt+. To inicjatywa, która ma ułatwić codzienne życie, pomóc zaoszczędzić czas i docenić lojalność klientów magentowej sieci.