Orange: 80 tys. GB danych w 5G, Tylko cztery dni maja

Jak podaje na firmowym blogu Orange, od 1 do 4 maja w regionach turystycznych, użytkownicy pomarańczowej sieci przesłali prawie 2,4 mln GB danych . To o 50% więcej niż standardowy ruch w tych miejscach poza sezonem wakacyjno-urlopowym.

Największy ruch był na Mazurach – prawie 780 tys. GB . Na drugim miejscu znalazły się góry z wynikiem 680 tys. GB . Podium zamykają regiony nadmorskie, w których klienci Orange przesłali 610 tys. GB danych. Dla odmiany w ruchu głosowym operator nie zaobserwował dużej zmiany w porównaniu do zwykłych dni.

Spośród obszarów turystycznych najwyższy ruch Orange odnotował w województwie pomorskim w regionie, który obejmuje powiat kartuski, kościerski i stargardzki. Było to 200 tys. GB . Średnio w jeden dzień majówki użytkownicy sieci Orange przesłali o 19% więcej danych niż w 2024 roku.

W majówkę użytkownicy Orange chętnie korzystali także z 5G. Z wykorzystaniem najnowszego standardu sieci w regionach turystycznych klienci przesłali ok. 280 tys. GB danych, co stanowi 12% całego ruchu mobilnego. To ponad 3 razy więcej niż rok wcześniej, mimo że zeszłoroczna majówka trwała o jeden dzień dłużej.