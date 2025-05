Przenieś numer do Play i zgarnij iPhone w niższej cenie

Moc korzyści w abonamentach L i Homebox

Decydując się na jeden z promocyjnych abonamentów – L lub Homebox – klienci zyskują nie tylko nowoczesny smartfon. W pakiecie otrzymują również nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y . Co więcej, Play oferuje nielimitowany Internet w telefonie : przez 12 miesięcy w przypadku abonamentu L oraz aż przez 24 miesiące dla wybierających opcję Homebox. Takie rozwiązanie zapewnia pełną swobodę korzystania z urządzenia, niezależnie od tego, czy potrzebujemy go do codziennej komunikacji, intensywnej pracy zdalnej, czy relaksu przy ulubionych treściach multimedialnych w sieci.

Wygodne finansowanie i dodatkowe usługi

Przy okazji dołączenia do grona klientów Play, warto również rozważyć pakiet Play360. Już od 25 zł miesięcznie zyskujemy dostęp do kompleksowego zestawu przydatnych usług. W skład pakietu wchodzi między innymi usługa naprawy telefonu, a także Nawigacja Play, dostęp do bogatej biblioteki e-booków i audiobooków, a także priorytetowe połączenie z konsultantem infolinii. To dobre uzupełnienie oferty, które zapewnia spokój i dodatkowe korzyści w jednej cenie.