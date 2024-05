Internet mobilny w Polsce przyspieszył. Awans w rankingu dzięki 5G

Polska znów awansowała w globalnym rankingu Speedtest.net firmy Ookla. Wzrosła mediana szybkości pobierania danych, a na liście miast z najszybszym internetem w górę pnie się Kraków.

Firma Ookla zamieściła najnowsze zestawienie Speedtest Global Index za kwiecień 2024 r., w którym podsumowuje wyniki pomiarów internetu mobilnego i stacjonarnego na całym świecie.

Najszybszy internet mobilny ma Katar, gdzie mediana szybkości pobierania danych wynosi 314,78 Mb/s. Na drugiej pozycji uplasowały się Zjednoczone Emiraty Arabskie (278,88 Mb/s), a na trzeciej – Kuwejt (228,96 Mb/s).

Co ciekawe, na dalszych trzech pozycjach znalazły się państwa z północy Europy: na czwartym Islandia (169,80 Mb/s), na piątym Dania (151,29 Mb/s), a na szóstym Norwegia (151,04 Mb/s).

A gdzie Polska? Nasz kraj uplasował się na 45. pozycji z medianą pobierania danych 61,29 Mb/s. Znacznie słabsza jest natomiast mediana wysyłania danych – 11,99 Mb/s.

Choć 45. pozycja to dalekie miejsce, oznacza to też awans o dwa miejsca w rankingu. Warto przypomnieć, że pod koniec 2023 roku Polska znajdowała się na 62. miejscu w zestawieniu Speedtest Global Index, jednak po włączeniu 5G w paśmie C powoli, ale konsekwentnie wspina się na wyższe pozycje.

Polska wyprzedziła już w rankingu m.in. Niemcy (50. miejsce, mediana 58,50 Mb/s) czy Wielką Brytanię (51. miejsce, 55,01 Mb/s).

Polskie miasta są też obecne w globalnym rankingu miast. Na 43. miejscu jest Kraków, który dzięki medianie 111,01 Mb/s awansował aż o 9 oczek w górę. Tuż za nim, na 44. pozycji (bez zmian), plasuje się Warszawa z wynikiem 109,43 Mb/s. Najszybszym miastem na świecie jest natomiast Ar-Rajjan w Katarze, gdzie mediana szybkości pobierania w połączeniach mobilnych osiąga zawrotne 433,68 Mb/s.

W kategorii internetu stacjonarnego Polska znajduje się na 29, miejscu z medianą pobierania danych 156,44 Mb/s, co oznacza spadek o jedno miejsce.

Zobacz: Orange ma najszybsze 5G i światłowód. Tak było w kwietniu

Zobacz: Play: gwałtownie rośnie zużycie danych w sieci

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Ookla

Źródło tekstu: Opracowanie własne