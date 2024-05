Play: gwałtownie rośnie zużycie danych w sieci

Zużycie danych mobilnych w Play rośnie z roku na rok o 25 proc. Rośnie też zapotrzebowanie na łącza stacjonarne – w ciągu ostatnich trzech lat wzrosło aż trzykrotnie. To tylko część wniosków z raportu „Połączeni. Co dane telekomunikacyjne mówią o mieszkańcach 12. największych polskich metropolii?”.

Eksperci Play przeanalizowali zwyczaje mieszkańców 12. największych aglomeracji, gdzie dziś mieszka prawie 42 proc. Polek i Polaków. Przeanalizowano: Warszawę, Kraków, Łódź, Katowice, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Szczecin, Gdańsk, Rzeszów, Białystok i Lublin.

Play na podstawie zagregowanych i zanonimizowanych danych pochodzących z kart SIM sprawdził, jak wyglądają codzienne przepływy ludności, dojazdy i przyzwyczajenia. Jak podkreśla operator, anonimizacja wyklucza zidentyfikowanie pojedynczego użytkownika. Dodatkowo, jako operator konwergentny, Play przeanalizował też dane ze swojej sieci stacjonarnej w kraju.

Play: jak cyfrowo żyjemy w miastach?

Jak zauważa Play, obecnie dostęp do szybkiego internetu mobilnego i stacjonarnego jest kluczowy dla ludzi i miast. Wiele i wielu z nas korzysta z kilku kart SIM. Coraz więcej urządzeń – nie tylko komputerów czy telefonów – opiera swoje działanie na dostępie do sieci. Zauważalna jest skala wzrostu w zakresie zużycia danych. W sieci mobilnej Play z roku na rok wynosi on aż 25 proc.

Więcej korzystamy też z łącza stacjonarnego – w przeciętnym polskim gospodarstwie w ciągu ostatnich trzech lat wzrosło ono niemal trzykrotnie – ze 111 GB w 2019 roku do 319 GB miesięcznie obecnie.

Wcześniej z tak dużym wykorzystaniem danych mierzyliśmy się na początku pandemii. W marcu 2020 r. zanotowaliśmy gwałtowny skok o około 60 proc. To, co wtedy wydawało nam się rekordem, do dziś zostało podwojone

– komentuje Michał Ziółkowski, Chief Technology Officer i członek zarządu Play.

Jak wylicza Play, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi telekomunikacyjne, operator co roku uruchamia około 1000 stacji bazowych oraz rozbudowuje dostęp do internetu przez stałe łącza światłowodowe.

Raport Play pokazał też informacje na temat tego, jak konsumujemy treści w internecie:

Ruch z sieci Play do aplikacji Microsoft Teams i WhatsApp wzrasta po godzinie 8.30, osiągając szczyt między godziną 11.00 a 12.00 oraz między 14:00 a 16:00.

wzrasta po godzinie 8.30, osiągając szczyt między godziną 11.00 a 12.00 oraz między 14:00 a 16:00. Platforma muzyczna i podcastowa Spotify najczęściej towarzyszy nam w drodze do pracy lub szkoły.

najczęściej towarzyszy nam w drodze do pracy lub szkoły. Seriale oraz filmy na Netflix włączamy po powrocie ze szkoły czy pracy i wieczorem.

Przeprowadzona przez Play analiza ruchu w sieci pozwoliła też na wysnucie kilku wniosków o tym, jak Polacy żyją w aglomeracjach.

Codziennie z przedmieść do centrum w 12. największych aglomeracjach do pracy i szkoły dojeżdża od 50 tysięcy do nawet 300 tysięcy osób . Tak ogromne wzrosty to również wyzwanie dla infrastruktury telekomunikacyjnej.

. Tak ogromne wzrosty to również wyzwanie dla Dane z sieci Play pokazują też, gdzie pracujemy. Na przykład, gdy miasto rozdzielone jest rzeką, to staramy się zostać „na swoim” brzegu (jest tak w Warszawie, Szczecinie czy Krakowie).

(jest tak w Warszawie, Szczecinie czy Krakowie). Dzięki analizie wiadomo też, gdzie toczy się życie biznesowe w miastach. W Warszawie wciąż bez zaskoczeń: w czołówce są Służewiec Przemysłowy (okolice tzw. Mordoru na Domaniewskiej) oraz część Woli (Czyste, Mirów). W innych metropoliach trudno jest wskazać całe dzielnice biurowe – są to przede wszystkim ulice, przy których zbudowano kilka budynków z biurami i centrami usług (gdańska Oliwa, wrocławskie ulice Legnicka i Robotnicza, krakowska Bonarka). W innych aglomeracjach to centrum miasta (czasem stare miasto) lub śródmieście wyróżniają się jako miejsca ogniskujące aktywności i pracę.

Dzięki analizom przepływu ludności Play wie, w których częściach kraju rozbudowywać infrastrukturę. Operator chwali się, że potrafi te potrzeby przewidywać z wyprzedzeniem, podobnie jak wzrost zainteresowania nowoczesnymi usługami cyfrowymi, obserwowany w największych aglomeracjach miejskich.

Pełen raport „Połączeni. Co dane telekomunikacyjne mówią o mieszkańcach 12. największych polskich metropolii?” z dodatkowymi informacjami o aglomeracjach i szczegółową analizą dla każdego z badanych miast można pobrać na: play.pl/raport-miast.

