Play wzmacnia swoją sieć. Do 12 tys. stacji coraz bliżej

Play każdego miesiąca uruchamia kilkadziesiąt nowych stacji bazowych. Nie inaczej było w kwietniu tego roku, o czym Fioletowi informują na swoim blogu.

Rozwijając naszą sieć zwracamy uwagę na bardzo wiele aspektów, m.in. jej obciążenie, uwarunkowania terenu czy dostosowanie lokalizacji do siatki już istniejących stacji. W efekcie z naszymi inwestycjami docieramy także do miejsc, gdzie do tej pory był bardzo słaby zasięg lub nawet go nie było.