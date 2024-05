Play zmienia definicję. Krytyczna jest 1 godzina

Play ogłosił zmianę, która dotyczy abonentów usług multimedialnych UPC, a konkretnie dostępu do Internetu za pomocą łączy stacjonarnych. Chodzi o definicję prędkości maksymalnej.

Play postanowił uszczegółowić zapis w zakresie definicji prędkości maksymalnej usługi dostępu do Internetu, która zawarta jest w parametrach technicznych usługi internetowej. Zgodnie z opublikowanym komunikatem, zapis:

Prędkość maksymalna jest możliwa do osiągnięcia przynajmniej raz w ciągu doby.

należy interpretować w taki sposób, że jest to prędkość transmisji danych możliwa do osiągnięcia przynajmniej przez 1 godzinę w ciągu doby. Czyli na przykład w przypadku posiadania dostępu do Internetu o maksymalnej przepustowości 600 Mb/s, powinna ona być dostępna przynajmniej przez 1 godzinę w ciągu doby. Nie wyklucza to tego, że chwilowo prędkość połączenia może być wyższa.

Podana powyżej informacja dotyczy wyłącznie abonentów usług multimedialnych, którzy zawarli umowy na usługę Internetową UPC przed 1 marca 2024 roku. Fioletowy operator dodał, że zmiana ma na celu jedynie doprecyzowanie stosowanej przez P4 interpretacji postanowień wskazanego wyżej dokumentu ("Parametry techniczne usługi internetowej") oraz nie powoduje zmian w warunkach zawartej umowy oraz w parametrach technicznych usługi internetowej.

Play dokłada wszelkich starań, aby dostarczać usługi o jak najwyższym poziomie.

– czytamy w komunikacie

Play równocześnie zastrzegł, że podawane prędkości są możliwe do uzyskania wtedy, gdy komputer jest podłączony do modemu kablem ethernetowym.

