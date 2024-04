Play z nowymi kanałami TV. To z okazji Letnich IO w Paryżu

Play poinformował o nawiązaniu współpracy z Warner Bros. Discovery w Polsce. Dzięki temu abonenci fioletowej telewizji zyskają dostęp do transmisji z Letnich Igrzysk Olimpijskich, które w lipcu wystartują w Paryżu.

Igrzyska na ośmiu dodatkowych kanałach Eurosportu

Play chce, by jego oferta telewizyjna sprostała wysokim oczekiwaniom klientów, dlatego wciąż rozszerza i wzbogaca swoją ofertę programową. Z tego powodu od 26 lipca do 11 sierpnia 2024 roku operator zapewni swoim klientom, mającym w pakietach kanały Eurosport, możliwość śledzenia ponad 830 godzin wydarzeń sportowych z Paryża. A wszystko to ma być podane w najwyższej jakości obrazu i dźwięku. Oferta Fioletowych rozszerzy się w tym okresie o siedem kanałów pop-up Eurosportu w jakości HD oraz jeden w jakości 4K.

Będzie to efekt współpracy, jaką Play nawiązał z Warner Bros. Discovery. W jej ramach klienci fioletowego operatora zyskają możliwość śledzenia Letnich Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 na specjalnych kanałach okazjonalnych Eurosportu, w całości poświęconym transmisjom z każdego momentu tego najważniejszego wydarzenia sportowego na świecie. Eurosport pokaże zmagania sportowców w różnorodnych dyscyplinach sportowych, takich jak tenis, piłka nożna, koszykówka, sporty walki, piłka ręczna, siatkówka czy golf.

Warner Bros. Discovery to „Home of the Olympics” w Europie – platformy grupy pozostają jedynym miejscem, w którym dostępny będzie każdy moment najważniejszego sportowego wydarzenia w 2024 roku. Dodatkowe kanały automatycznie pojawią się w pakietach uprawnionych klientów i będą dostępne w czasie igrzysk. Dzięki dostępności kanałów na urządzeniach mobilnych w aplikacji Play Now oraz w serwisie playnow.pl, nawet w gorącym okresie wakacji, na przykład podczas podróży, abonenci Play nie stracą możliwości kibicowania i śledzenia na żywo transmisji z Paryża.

W tym roku z pewnością będziemy świadkami najbardziej ekscytujących olimpijskich zmagań odbywających się w Paryżu, jednym z najpiękniejszych miast na świecie. Jesteśmy dumni, że dzięki współpracy z Warner Bros. Discovery nasi klienci będą mogli cieszyć się sportowymi wrażeniami, kibicując ulubionym sportowcom i drużynom.

– powiedział Mikkel Noesgaard, CMO Grupy Play

Igrzyska olimpijskie nie są kolejnym wydarzeniem sportowym, które przyciąga przed ekrany jedynie fanów danej dyscypliny sportowej. To niezwykły czas, który łączy miliony ludzi w poczuciu jedności i prawdziwej pasji. Dzięki naszej współpracy z Play możemy zapewnić ogromnej grupie polskich kibiców dostęp do tych niesamowitych sportowych chwil w ramach transmisji na najwyższym poziomie jakości. Mam nadzieję, że występny naszych utalentowanych reprezentantów sprawią, że zapamiętamy je na wiele lat i wszyscy poczujemy wyjątkową dumę z ich osiągnięć.

– dodała Dorota Żurkowska, Group Senior Vice President – Revenue w Warner Bros. Discovery w Polsce

W okresie Letnich Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, oferta okazjonalnych kanałów Eurosportu ma zawierać:

150 godzin transmisji tenisa, tenisa stołowego i golfa: rozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinach, relacje dostępne przez całą dobę, wszystkie transmisje tenisa od godz. 10:00 do 23:30, najlepsze mecze z głównego kortu Rolanda-Garrosa,

75 godzin transmisji piłki nożnej: rozgrywki mężczyzn i kobiet, relacje dostępne przez całą dobę,

105 godzin transmisji koszykówki: rozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinach, relacje dostępne przez całą dobę,

123 godziny transmisji piłki ręcznej: rozgrywki mężczyzn i kobiet, relacje dostępne przez całą dobę,

130 godzin transmisji siatkówki: rozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinach, relacje dostępne przez całą dobę,

150 godzin transmisji judo, zapasów, boksu i taekwondo: rozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinach, tydzień pierwszy: judo + wieczorna sesja boksu, tydzień drugi: zapasy, taekwondo + finał boksu,

90 godzin transmisji gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, skoków na trampolinie, skoków do wody, pływania synchronicznego: rozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinach (tam, gdzie ma to zastosowanie), relacje dostępne przez całą dobę, transmisje od godz. 9:30 to 23:00.



Na widzów będzie czekać również ponad 200 godzin relacji z igrzysk olimpijskich w Paryżu w jakości 4K, w tym: ceremonii otwarcia i zamknięcia, lekkoatletyki (67 godzin), siatkówki (32 godziny), pływania (28 godzin), kolarstwa i kolarstwa torowego (19 godzin), judo (14 godzin), gimnastyki artystycznej (14 godzin) i wielu innych sportów, w tym boksu, kajakarstwa slalomowego, kajakarstwa sprintowego, skoków do wody, podnoszenia ciężarów, triathlonu czy piłki wodnej.

Zobacz: Majówka nad jeziorem? Z nowymi stacjami Play nie stracisz zasięgu

Zobacz: Play podsumowuje pierwszy rok z Telewizją Nowej Generacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: kovop / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Play